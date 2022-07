NO LO SOPORTÓ. Johanna San Miguel decidió hacer un LIVE en su cuenta de Instagram para conversar con sus seguidores, sin embargo, no se imaginó que un usuario le mandara un comentario insultándola.

“ Así la debes de tener, jajaja. No, Luis, para nada, no me interesa un pepino eso, claro, es que es así ¿no?, es un cobarde, un estúpido, sí, un poco hombre . Qué vergüenza ser su mamá, me muero antes de ser su vieja, qué roche serlo”, dijo.

La conductora de ‘Esto es Guerra’ no soportó la falta de respeto y decidió responderle duramente al joven. Incluso, lo invitó a unirse en un video junto a ella, pero este la rechazó.

“ Pone pu..., le digo pon, entra y encima no acepta, se va corriendo. Johanna me dicho para estar en su en vivo, es un pirañita ”, agregó.

TROME | Johanna San Miguel explota contra joven que la insultó: “Así la debes de tener, cobarde y poco hombre”

Johanna encara a ‘Combatientes’ por hablar mal de ella

Johanna San Miguel, conductora de “Esto es guerra”, encaró a los integrantes de “Los Combatientes” tras enterarse que ellos hablaron mal de ella en la reciente de edición del programa “En boca de todos”.

“He visto que todos ‘Los Combatientes’ han rajado de mí... Rosángela no habló de mí porque me quiere, a Paloma (Fiuza) no le dio tiempo y Jossmery (Toledo) no le caigo bien, eso lo sé desde el primer día. Todos han rajado de mí y cuando yo no estaba presente”, sentenció.

“El día que me tuve que ir por un tema personal, todos comenzaron a rajar de mí. ¿Por qué no me lo dicen en cara? Yo les digo una cosa, si a ustedes no les caigo bien es porque yo estoy haciendo bien mi chamba. Yo no vengo hacer amigos acá , yo he venido a defender a ‘Los Guerreros’”, añadió de manera tajante.