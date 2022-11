ALZA LA VOZ. Johanna San Miguel ha denunciado en las últimas horas que está siendo acosada por un inescrupuloso sujeto en sus redes sociales debido a que le escribe mensajes obscenos. La conductora de ‘Esto es Guerra’ no dudó en compartir su fotografía y pidió a las mujeres que no se queden calladas.

“ Yo siempre tengo correa para ese tipo de cosas, siempre te ponen cosas desagradables, pero el pata me escribió algo bien asqueroso, yo le contesté, siguió, siguió y ya le puse la foto y sí uno no se puede quedar callada”, dijo.

Además, Johanna aseguró que estos hechos no se solucionan bloqueando a las personas, sino exponiéndolas para que así otras personas lo identifiquen.

“ Incluso en el Facebook decía por qué lo bloqueas y lo dejas ahí. No, así no es , no la pasamos bien entonces cada vez que alguien te denigra o insulta hay que exponerlo”, puntualizó.

JOHANNA EXPUSO A SU ACOSADOR

FUERTE DENUNCIA. Johanna San Miguel utilizó su cuenta de Facebook para revelar la identidad de un sujeto que la viene acosando en redes sociales. La conductora de Esto es Guerra afirmó que se vio en la necesidad de exponer su caso ante los constantes mensajes que recibe.

