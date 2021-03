Johanna San Miguel, conductora de Esto es Guerra, y su hijo Paulo hicieron una transmisión en vivo por Instagram donde muchos de los seguidores de la ex Pataclaun se sorprendieron con las respuestas del joven, sobre todo, porque no sabe quiénes son los integrantes del reality que conduce su mamá y descarta estar como competidor en el programa, ya que está enfocado en estudiar medicina.

Durante este enlace con los seguidores de la también actriz, a Paulo le preguntaron si planeaba convertirse en un chico reality en el programa de competencia, sin embargo, el joven lanzó un contundente mensaje.

“¿Paulo, eres guerrero? No, no soy guerrero, a mí me gusta la Medicina, voy a estudiar Medicina, no voy a entrar a Esto es guerra, lo siento mucho”, dijo el hijo de Johanna San Miguel ante el asombro de los seguidores de la conductora de Esto es Guerra.

Hijo de Johanna San Miguel descarta entrar a 'EEG'

Otro seguidor le preguntó por Rosángela Espinoza y Pancho Rodríguez, reconocidos integrantes del reality que transmite América Televisión, cuando Johanna San Miguel iba a responder, Paulo mencionó que no sabía quiénes eran. “¡Quién será!”, comentó, demostrando que no es fan del reality show.

Durante la transmisión, Paulo también recordó a Stefano Salvini, quien mantuvo una relación con su mamá hace algunos años y a quien consideró como “buena gente”, aunque, en tono de broma, afirmó que prefiere que la conductora de Esto es Guerra no le dé la mano porque después piensan que es su pareja y no su hijo.

JOHANNA Y GIAN PIERO CUMPLIERON RETO DE ALTURA

Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz cumplieron el reto Salto al Vacío de Esto es Guerra, al arrojarse desde varios metros del altura sobre una colchoneta. Fueron momentos de alta tensión; pero los dos conductores realizaron el desafío, sin mayor percance.

Después de varios días de expectativa por verlos cumplir el reto, Johanna y Gian Piero vencieron sus temores y sin titubear, realizaron el reto.

El primero en cumplir el desafío fue Díaz, mientras que la recordada ‘Queca’ de Pataclaun también realizó el desafío.

La llamada ‘Mamá Leona’ subió determinada hasta lo alto de la estructura y se arrojó sin titubear a la colchoneta.

Tras cumplir el desafío de Esto es Guerra, Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz bailaron al rito del tema Rico Rico de Luigy Boy, que la rompe en TikTok.

