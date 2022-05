Han pasado apenas tres días desde que Renzo Schuller fue presentado como flamante conductor de “Esto es Guerra” tras la salida de María Pía Copello, y Johanna San Miguel ya sacó a relucir sus diferencias con su nuevo compañero frente a cámaras.

La lideresa de los “Guerreros” no dudó en sacar al fresco a su compañero y le increpó aquella broma pesada donde la caracterizaba como un ‘chanchito’ cuando todavía era conductor de “Combate”.

“Tú te disfrazaste de un chancho tratando de imitarme a mí. No me da nada de risa. Fue de muy mal gusto. No me parece nada divertido. Te disfrazaste tratando de minimizarme y humillarme”, cuestionó la ‘Mamá leona’ el ver en pantalla la controvertida parodia.

Johanna San Miguel también increpó a varios integrantes que hoy forman parte de “Esto es Guerra” por las declaraciones que hicieron en el pasado, entre ellos Jota Benz y Luciana Fuster.

“Jota grabó un video donde decía: ‘cómo dicen que los originales están allá (en EEG), si nosotros estamos acá (en Combate)’. (…) Luciana nos decía soberbios, y ahora están parados acá”, cuestionó la popular ‘Chata’.

EEg: Johanna San Miguel confronta a combatientes en vivo.

