Se les extraña. Johanna San Miguel y Mathías Brivio volvieron a juntarse en el programa ‘La Máscara’ tras 5 años de distancia. Los usuarios en redes sociales enloquecieron con este conmovedor encuentro y la química que aún comparten las figuras televisivas. Es más, la también actriz publicó la foto en sus redes sociales con un mensaje que hizo que todos sintieran nostalgia: “¡¡¡Por fin!!! Después de 5 años me reencuentro con mi querido cabeza de Piña”, este apodo era el que le decía constantemente San Miguel a Bivrio cuando compartían roles en Esto es Guerra.

La publicación de Johanna San Miguel alcanzó los 10 000 ,me gusta. La publicación se viralizó aún más porque el conductor de televisión también respondió a la fotografía que publicó la jurado de Yo Soy Kids: “Gracias por haber estado en un día tan importante!!! ❤️❤️❤️ Me encantó el reencuentro mi Chatita hermosa”. De inmediato, la actriz escribió: “besos miles mi Mati!❤️ Todos los éxitos para ti!”. De esta manera, ambos demuestran que el cariño se mantiene intacto tras haber compartido la conducción del reality Esto es Guerra durante tres años.

Además, también llamó la atención la cantidad de comentarios que le piden a Johanna San Miguel y Mathías Brivio que regresen a conducir Esto es Guerra, en específico, los usuarios en redes sociales desean que la actriz retome este rol y que lo haga junto a Bivrio. Al respecto, la actriz optó por responder cada uno de esos comentarios con emoticones de besos y corazones.

“Desde que entraste a eeg no pare de verte, eres nuestra mamá Leona por siempre @johanna_san_miguel_dammert y junto a @mathiasbrivio fueron la mejor dupla de todos los realitis del mundo”, “Ustedes si hacían una buena dupla, así como Gian Piero y Renzo, se notaba la química que tenían en el programa. Se les extraña”, “A ustedes los quería en esto es guerra”, son algunos de los comentarios que se lee en la publicación de Johanna San Miguel.

Cabe destacar que Mathías Brivio también publicó una foto del reencuentro con Johanna San Miguel y fue una participante del reality quien le pidió que regrese. Se trata de Rosángela Espinoza, quien le escribió al conductor que salía muy lindo junto a la actriz y le dijo que lo extrañaba. De inmediato, los usuarios en redes sociales relacionaron este comentario a la polémica entre la chica selfie y la conductora Jazmín Pinedo.

El enfrentamiento entre Jazmín Pinedo y Rosángela Espinoza originó que usuarios en redes sociales le recuerden a Jazmín Pinedo su pelea con Johanna San Miguel. Los seguidores del reality indicaron que la ‘chinita’ sigue comportándose de manera irrespetuosa como aquella vez en la que decidió retirarse del set dejando con la palabra en la boca a la actriz que en ese entonces conducía el reality. En esa oportunidad , la jurado de ‘Yo Soy Kids’ ‘cuadró en vivo’ a la ‘chinita’ y le pidió que le baje el tono de voz en medio de una discusión que puso a todos muy tensos en el set del reality de América TV. "A mí no me vas a hablar así’, le dijo la entonces conductora del reality a la exintegrante de Las Cobras.

Los usuarios en redes sociales recordaron este enfrentamiento para hacerle entender a Jazmín Pinedo que se ha convertido en todo lo que juro destruir. “@jazminpinedo. señora no se olvide que usted también hacía lo mismo, eso que Rous no le dijo nada a usted, como si lo hacías con Johanna San Miguel”, “esperamos la disculpas para con Rous mañana, esperemos admitas tu error y no sigas siendo la misma inmadura quien le habló feo a Johanna San Miguel”, “ya se olvidó Jazmín Pinedo cuando Johanna San Miguel la cuadró en vivo #EEGDivasEliminación”, “además de ver cómo Johanna San Miguel nunca se rebajó y habló feo a la señora @jazminpinedo. También podemos ver cómo en tantos años la señora no cambió su actitud pedante”, son algunos de los comentarios que se lee en redes sociales.

Jazmín Pinedo hizo mea culpa tras pelea que protagonizó con Rosángela Espinoza en Esto es Guerra

