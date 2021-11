Johanna San Miguel bromeó sobre la suerte que tiene Angie Arizaga de estar con un hombre tan grande y fuerte como Jota Benz durante una entrevista para el programa ‘Estás en todas’.

Pero eso no fue todo. A la conductora de EEG se le ocurrió comparar a Jota con la expareja de Angie, Nicola Porcella, no sin antes especular sobre un posible embarazo de Arizaga.

“Yo creo que sí (está embarazada)”, dijo San Miguel, a lo que Choca Mandros señaló que sospecha sobre un posible embarazo por las caderas de la modelo, y la conductora respondió: “Cuando las mujeres estamos embarazadas se nos anchan las caderas es parte de la naturaleza, estás esperando un bebé... (No solo sospecha por eso) Creo que, porque Jota siempre está abrazándola, siempre está como cuidándola”, dijo.

“Me muero la chica es está embarazada de Jota, me muero, qué suerte la de Angie. No entiendo cómo Angie Arizaga después de haber estado con Nicola ‘Chipi’ Porcella puede estar con tremendo mamut”, agregó la actriz generando las carcajadas de Choca Mandros.

Desde hace unos meses se especula sobre un posible embarazado de Angie Arizaga. Incluso en la serie ‘La Academia’ de ‘Esto es guerra’, han tocado ese tema. Sin embargo, Angie y Jota lo han negado más de una vez.

SHIRLEY DESTRUYE A NICOLA

Shirley Cherres aclaró que no teme que Nicola Porcella vaya a iniciar alguna acción legal en contra de ella, tras señalar que quedó decepcionada del encuentro íntimo que tuvo con el modelo.

“Hablé por experiencia propia, pensé que sería un buen postre, pero terminó siendo un ‘caramelito’, así que no le veo mucho futuro con su ‘Onlyfans’. Lo único grande que tiene es el tamaño de estatura y sus ojos celestes”, manifestó.

¿No temes que tome alguna acción legal en tu contra?

No creo, porque lo que estoy afirmando es lo que experimenté, estuve con él, pasamos muchísimas horas juntos e hicimos muchas cositas traviesas. No intento hacerle una mala reputación. Ahora no tengo ningún contacto con él, pero le deseo que le vaya súper en Televisa.

VIDEO RECOMENDADO

La historia de amor de Nicki Nicole y Trueno: traperos se comprometieron a los tres meses de conocerse

Trueno y Nicki Nicole son dos de los artistas argentinos con mayor proyección internacional. Son pareja y ya están comprometidos. ¿Qué hay detrás de esta historia de amor? Aquí te lo contamos

TE PUEDE INTERESAR

Fiscalía solicita 36 meses de prisión preventiva para Alfredo Benavides por caso de lavado de activos

Verónica Linares y la historia de cómo decidió tener a su primer hijo: “Nunca pensé en la maternidad”

Giuliana Rengifo sobre Alfredo Zambrano: “Si me niega, me defenderé. Tengo un ‘as’ bajo la manga”