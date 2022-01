Johanna San Miguel y Roger del Águila se mostraron emocionados tras debutar como conductores en el primer programa de ‘Esto es Habacilar’. Ambos confirmaron que tienen una amistad de años, por lo que están felices con la dupla que están haciendo.

“ Ha sido una locura absoluta. Me he sentido cómoda. Yo he hecho un montón de cosas en la televisión ‘Esto es guerra’, ‘Un minuto para ganar’, teatro, cine, radio y me adapto a los nuevos retos”, señaló la conductora, quien lucía un vestido floreado color azul.

La polémica Johanna dejó en claro que está adaptándose muy rápido, pues el formato de ‘Habacilar’ es muy diferente a lo que hacía en Esto es Guerra. En esa línea, no dudó en bromear sobre los exchicos reality.

“Le hemos quitado el sueldo a los guerreros para dárselos al público”, manifestó luego que se conociera que el premio será de 500 soles al público que se anime a participar y ganar.

“Ahora acaban de lanzar un video donde pueden venir niñas de 3 a 5 años para que participen, entonces todos los días habrá cosas nuevas”, comentó.

ROGER DEL ÁGUILA FELIZ POR RETO

El carismático Roger del Águila contó cómo fue que la producción de PROTV se comunicó con él para ofrecerle la conducción de ‘Esto es Habacilar’. Además, también destacó el dúo con Johanna San Miguel.

“Yo lo conozco mucho antes y él es muy chévere, buena onda, muy divertido”, dijo también la conductora.