SE JUNTAN. Este domingo a las 7 de la noche Johanna San Miguel y Carlos Carlín llegan a “En esta cocina... Mando yo”. Los compañeros y amigos se enfrentan a Natalie Vértiz y Jaime “Choca” Mandros, en una guerra de ollas y sartenes.

En declaraciones a la prensa, la conductora de Esto es Guerra aseguró que tiene buena memoria para las recetas y que inclusive a conquistado a algún galán por el estómago, pero reconoce que ella no manda en la cocina de su casa.

Este domingo te veremos en la cocina de Ethel y Yaco junto a Carlos Carlín, ¿qué tal la experiencia?

Es la primera vez que cocinamos juntos, y aunque somos una buena dupla en todo, en la cocina la cosa fue bien complicada. Si bien yo tengo buena memoria, y cuando me dieron la receta la memoricé con facilidad porque la tomé como el guión de una novela, Carlín no sabe pelar una cebolla, no sabe cortar un rabanito, se le apagaba la cocina, ¡qué miedo!

¿Y qué tal “Choca” y Natalie?

Bueno, solo diré que “Choca” tiene una gran ventaja frente a todos: el para comiendo todo el día .

¿Quién manda en tu casa?

Yo mando en mi casa, pero no en la cocina, en la cocina manda Cinthia, mi colaboradora de hogar, mi amiga, mi brazo derecho... Pero yo sí sé cocinar, he conquistado por el estómago, preparo buenos estofados.

Luces regia, ¿te cuidas mucho con los alimentos?

Sí, por salud, tengo un régimen alimenticio especial, no consumo arroz, por ejemplo, y hago deporte. Después de la pandemia dije, “No más, me voy a cuidar”.

¿Y cómo te sientes ahora?

Llevar una vida sana te permite tener más energía, y eso es importante. Además, mi espíritu se siente bien.

Carlos Carlín cocina por primera vez

Por su parte, Carlos Calín reveló que nunca ha cocinado en su vida pero confía en Johanna San Miguel porque son la mejor dupla.

Este domingo te veremos junto a Johanna en “En esta cocina... Mando yo”, ¿qué tal la experiencia?

Fue una experiencia nueva, nosotros nunca habíamos cocinado juntos, siempre pedimos delivery. Bueno, a decir verdad, yo nunca había cocinado, aunque suene raro, ¡en mi vida había picado una cebolla!

¿Y qué tal la experiencia?

Bueno, puse todo de mi parte, y Johanna fue buena dictándome la receta, Johanna y yo somos la mejor dupla que existe.

