Johanna San Miguel participó en la obra de ‘Hasta que la tele nos separe’ con Carlos Carlín en el distrito de Jesús María. Stefano Salvini no dudó en asistir a la última función para visitar a su expareja y el público lo reconoció al instante.

Carlín se acercó al actor para hacer algunas bromas. “¿Ya tienes DNI? Sí, qué bueno. Pórtate bien”, le consultó este. La ‘mamá leona’ realizó lo mismo. “ ¿De acá a dónde te vas a ir? ”, preguntó ella. “ A tu casa ”, contestó Stefano.

Al parecer esto sería cierto, ya que las cámaras de ‘Amor y Fuego’ los captaron saliendo juntos del local. De acuerdo con los videos, él le tocaba el hombro y realizaron videos para las redes sociales, donde aparecían despeinados.

Johanna San Miguel sale con Stefano Salvini de la obra de teatro.

Stefano Salvini confiesa que sigue enamorado por Johanna San Miguel

Stefano realizó una transmisión en su cuenta de Instagram, para responder a las declaraciones de su exenamorada. “Es mayor que mi mamá, es mayor que tu mamá” , contestó cuando sus fans le hacían preguntas.

No obstante, indicó que ya no quería hablar más sobre el tema y que aún tenía sentimientos por ella. “ Ya mucho de ella. Mucho respeto porque yo sigo enamorado de ella y me cuesta, me cuesta” , comunicó. Los usuarios aún piensan que ambos volverían en el futuro.