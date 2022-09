Un ‘mano a mano’ tuvieron Johanna San Miguel y Tula Rodríguez, durante la participación de la recordada ‘Queca’ como conductora invitada de En Boca de Todos y reclamarle a Tula, repetir su opinión.

Todo ocurrió cuando conversaban sobre la aparición de Milett Figueroa en una producción con María Conchita Alonso. Tula destacó que la peruana es persistente y Johanna le reclamó por ser reiterativa con su opinión.

“¿Por qué me atacas Johanna? ¿Y si lo digo diez veces, que me vas a decir? Me quede callada, ubícate este programa es mío, no es tuyo”, le respondió Tula.

TROME | Tula Rodríguez - Johanna San Miguel (En Boca de Todos)

Ante ello la ‘Mama Leona’ respondió ‘para que la invitan si ya la conocen’ y Tula Rodríguez volvió a la carga: “Es que Valeria Piazza no estaba disponible”.

ESTEFANO SALVINI SIGUE ENAMORADO DE JOHANNA SAN MIGUEL

Estefano Salvini reveló durante una transmisión en sus redes sociales que continúa enamorado de su ex, la conductora de Esto es Guerra, Johanna San Miguel.

“Respeto porque yo sigo enamorado de ella y me cuesta, me cuesta” manifestó el actor sobre Johanna San Miguel en un video que fue emitido por Amor y Fuego.





