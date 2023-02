La actriz de ‘JB en ATV’ Edith Santos, más conocida por su imitación de Johanna San Miguel, Johanna San Miguelito, anunció que competirá en el concurso de belleza ‘Nuestra Belleza Peruana’ este 3 de marzo.

En declaraciones para la prensa, la presidenta de la corporación que organiza el certamen, Massiel Vidal, indicó que la participación de Santos se enmarca en un mensaje de inclusión. Además, aseguró que otra importante figura de Chollywood se sumaría al concurso.

Johanna San Miguelito

“Edith es una linda chica y muy talentosa, lo importante es concientizar al mundo entero sobre la importancia del mensaje de inclusión en nuestra sociedad; donde las personas con algún tipo de enfermedad son ignoradas y relegadas a un segundo plano. Que el tamaño no sea un impedimento para cumplir tus metas”, dijo Vidal.

Por su parte, Edith Santos le agradeció a Massiel Vidal por la oportunidad de participar en el certamen. “Hola que tal, soy Edith Santos, tengo 28 años represento al departamento de Lambayeque y siempre había soñado estar en un concurso de belleza. Y estoy enfocada para que todas las mujeres, no importa que sea chiquita, alta, gordita o flaquita, pero lo importante es lograr tu sueño. A veces las personas de talla baja o pequeña tienen miedo a salir adelante, lograr lo que uno se propone y yo quiero dar ese ejemplo para todas las personas que me ven. Hoy día me siento muy contenta acá en Nuestra Belleza Peruana”, dijo la actriz en un video compartido en sus redes sociales.

TROME - “Johanna San Miguelito” peleará por la corona de “Nuestra Belleza Peruana”

¿CUÁNDO ES NUESTRA BELLEZA PERUANA?

El concurso ‘Nuestra Belleza Peruana’ tendrá lugar el viernes 3 de marzo y un total de 18 participantes lucharán por llevarse la corona. Cinco de las elegirdas podrán competir a nivel internacional por una de estas 6 coronas. Miss Intercontinental, Top Model of the World, Miss Global, The Miss Globe, Miss Elite y Face of Humanity.

TE PUEDE INTERESAR

Francisca Aronsson justifica que hable como española: “Tengo buen oído y trato de no pegarme al acento peruano”

Cómico ‘Lucky’ renuncia a JB en ATV y revela motivos: “Fue una decisión radical”

¿Cuánto costó el anillo de compromiso que le regaló Rafael Cardozo a Cachaza?