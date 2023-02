El abogado de John Kelvin, Franco de la Cuba, arremetió con todo contra la jueza que lo mandó nueve meses a prisión preventiva, Fiorela Linares. El defensor aseguró que denunciará a la funcionaria en la Junta Nacional de Justicia y apelará a su decisión para que el cumbiambero salga libre.

En entrevista para la prensa, aclaró que no presentó pruebas de arraigo domiciliario del cantante porque le dieron poco tiempo, además de culpar a Linares por no basarse en los hechos. “Ella se basa en puro palabreo, sin sustento, no se basa en hechos reales. Acá se está violando el derecho a la defensa”, dijo idignado.

Además, aseguró que Fiorela Linares no debería estar administrando justicia porque no está capacitada para esa labor y contó un incidente que vivió durante la audiencia, cuando mostró videos íntimos que, supuestamente, Dalia Durán le envió a John kelvin.

“A mí me dijo que respete la sala porque está conformada por mujeres, pero acá todos somos iguales, así lo dice la Constitución” , refirió.

Abogado de John Kelvin arremetió contra la jueza Fiorela Linares. Fuente: YouTube | FRANCO FRANCISCO

ABOGADO ACUSA A JUEZA POR HACER PÚBLICOS VIDEOS ÍNTIMOS DE DALIA DURÁN

Franco de la Cuba indicó que antes de la reciente audiencia de prisión preventiva de John Kelvin, le pidió a la jueza Fiorela Linares que esta sea privada. Asimismo, aseguró que le hizo el mismo pedido antes de mostrar los videos íntimos de Dalia Durán.

“Siempre las audiencias han sido reservadas, la señora jueza la hace pública, la pone en YouTube, en Facebook, para hacerse fama de la desgracia de una persona que ha sido detenida arbitrariamente. Si se hizo público, es culpa de la jueza que publica una audiencia que ha debido ser privada, quería hacerse propaganda, no le interesa pisotear los derechos de una persona”, refirió.

