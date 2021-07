SIGUE EL DRAMA. La fuerte denuncia que le realizó Dalia Durán a su todavía esposo, John Kelvin, sigue dando qué hablar. Esta vez, el cumbiambero acusó al programa de Magaly Medina de manipular a la cubana para que amplie la denuncia que le hizo el pasado lunes por violencia física y agregue que también fue víctima de abuso sexual.

La popular Urraca tomó unos minutos de su programa para leer la manifestación del cantante, quien aseguró que nunca forzó a su esposa a tener intimidad. “Está siendo manipulada por su abogado y por gente de la prensa, específicamente por el programa Magaly Tv La Firme, por lo cual yo considero que buscan un beneficio económico de todo este tema mediático”, declaró.

Magaly Medina no se quedó callada y le contestó con todo a John Kelvin. “Lo único que buscamos es usar un medio de comunicación masivo para salvaguardar física y psicológicamente no solo a una mujer, sino también a sus cuatro menores hijos”, dijo la conductora.

En ese sentido, indicó que su programa no es solo de entretenimiento puesto que cuando se topan con casos de este tipo, se involucran, buscan abogados y usan su llegada al público para que la denuncia se haga notar por las autoridades.

“Ahora yo también soy culpable de que ella haya resultado con los ojos como le resultaron, este hombre debe hacerse cargo de las cosas que hace”, dijo la Urraca. “No está manipulada, nosotros no la masacramos, no la agarramos a golpes, no le dejamos toda la cara moreteada, no la violentamos sexualmente, has sido tú, su marido, la única familia que ella tiene acá. Que deje de echar culpas y asuma sus responsabilidades”, sentenció.

