John kelvin se presentó este jueves en Amor y Fuego para contar su verdad tras estar más de un año tras las rejas, luego de que su aún esposa Dalia Durán, lo acusara de haberla maltratado física y psicológicamente, además de violentarla sexualmente.

Rodrigo González le preguntó qué percibía del público que lo encuentra en la calle, ahora que salió en libertad. “Cuando salí de la cárcel y voy a un restaurante, a un mercado, las personas se me acercan y me dicen ‘tienes derecho a volver a empezar’. Las mujeres y hombres que se me acercan me dicen ‘te equivocaste, has las cosas bien, tienes derecho de volver a empezar”, acotó el cumbiambero.

En ese sentido, agradeció porque hasta el momento nadie lo ha insultado ni faltado al respeto de alguna manera. “Se han tomado fotos y me dan consejos más que todo, porque hay señoras que se me acercan y me ven como a un hijo, hay mujeres que son madres, ninguna mujer me ha mostrado rechazo, pero sí me dicen que tengo derecho a volver a empezar, por mí y por mis hijos”, dijo John Kelvin.

JOHN KELVIN DICE QUE NO VIOLÓ A DALIA

No acepta ser un violador. John Kelvin se presentó este 24 de noviembre en ‘Amor y fuego’ para hablar acerca del abuso físico y supuesto abuso sexual que cometió en contra de Dalia Durán, además de brindar detalles de su paso por la cárcel y la polémica reunión que tuvo con su expareja para conciliar.: ‘Peluchín’ tras discurso de John Kelvin: ¿Por qué dices que Dalia debe sanar?

Sim embargo, durante el programa, Gigi Mitre le preguntó acerca del delito de violación del que se le acusó en un principio: “¿Está actuando Dalia, se inventó una historia?”. A lo que Kelvin respondió: “Bueno, es su versión”.

La respuesta no convenció a la conductora, por lo que decidió cuestionarlo una vez más: “Te estoy preguntando a ti, ya sabemos que es su versión, yo te pregunto a ti: ¿Ella está actuando y se inventó todo?”

El cantante de cumbia continuó con evasivas: “Es su versión y ustedes la están escuchando”. Mitre le preguntó nuevamente: “No sé por qué es tan difícil responder, ¿está mintiendo?”

Acá me acusaron de dos delitos: violencia física y presunta violación sexual, hasta ahí estamos claros (…) también me preguntaron a mí si yo había tenido intimidad ese día, me lo preguntaron y yo les dije que no (…) Yo te estoy hablando de la respuesta que tengo que dar: nunca tuvimos intimidad ese 5 de julio”, finalizó Kelvin.

