John Kelvin ya se encuentra recluido nuevamente, esta vez en el penal Ancón 2, luego de la jueza Fiorela Linares declarara fundado el pedido de la Fiscalía de nueve meses de prisión preventiva para el cumbiambero, por una reciente denuncia de su aún esposa, Dalia Durán, por el delito de violencia psicológica.

Al escuchar la sentencia de la magistrada del Décimo Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Subespecializado en Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, el cumbiambero se mostró ansioso y empezó a mover la pierna nerviosamente.

John Kelvin se tocó el rostro y luego miró directamente hacia la cámara, para después mostrar el dedo pulgar arriba, en una aparente señal de agradecimiento a su defensa, o quizá en un gesto sarcástico por la difícil situación que le toca vivir por segunda vez.

ABOGADO DE JOHN KELVIN APELARÁ Y DENUNCIARÁ A JUEZA

Franco de la Cuba aseguró que solicitó a la jueza que la audiencia sea privada antes de empezar y también antes de mostrar los videos íntimos de Dalia Durán.

“Siempre las audiencias han sido reservadas, la señora jueza la hace pública, la pone en YouTube, en Facebook, para hacerse fama de la desgracia de una persona que ha sido detenida arbitrariamente. Si se hizo público, es culpa de la jueza que publica una audiencia que ha debido ser privada, quería hacerse propaganda, no le interesa pisotear los derechos de una persona”, refirió.

En ese sentido, aseguró que denunciará a Fiorela Linares ante la Junta Nacional de Justicia.

Franco de la Cuba explicó que Dalia Durán denuncia que ha sido víctima de agresiones verbales y ello le causó psicológicamente, por lo que quería acreditar que la cubana está afectada sí, pero no porque el cumbiambero la insulta.

“Ella el día 17 de diciembre, hace menos de dos meses, ha estado enviando videos y fotos de contenido sexual a mi patrocinado, pidiéndole que retorne hasta el extremo de masturbarse, haciendo actos obscenos. Yo con eso he acreditado que no es una persona normal, está tocada psicológicamente, el video se ha enviado al correo electrónico de mi patricinado”, indicó

Franco de la Cuba aseguró que la jueza Fiorela Linares quiere desprestigiarlo, porque solo le dieron dos horas para presentar las pruebas de arraigo de John Kelvin. “Ella se basa en puro palabreo, sin sustento, no se basa en hechos reales. Acá se está violando el derecho a la defensa. Ella no debería estar administrando justicia, no está capacitada. A mí me dijo que respete la sala porque está conformada por mujeres, pero acá todos somos iguales, así lo dice la Constitución”, refirió.

Abogado de John Kelvin arremetió contra la jueza Fiorela Linares. Fuente: YouTube | FRANCO FRANCISCO

TE PUEDE INTERESAR

Abogado de John Kelvin a jueza que le pidió que respete la sala llena de mujeres: “Acá todos somos iguales”

Abogado de John Kelvin explica por qué mostró videos íntimos de Dalia: “Está tocada psicológicamente”

John Kelvin fue trasladado al penal Ancón 2 tras recibir nueve meses de prisión preventiva