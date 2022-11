Dalia Durán se juntó con John Kelvin para una cena tras llegar a un acuerdo. Sin embargo, ‘Amor y fuego’ reveló imágenes inéditas donde el exintegrante del Grupo 5 le cantó una canción y se burló del divorcio.

Durante la cena, el cumbiambero le cantó sobre su situación actual. “ Se murió nuestra pasión y el fuego entre los dos . Últimamente, todo era discusión, hirió el corazón. Murió el corazón. Pido el divorcio, dámelo”, tocó. “ Por favor, los papeles ”, bromeó.

“ Solo me queda recordar bellos momentos , nos reíamos y todo era felicidad. Solo me queda recordar el sufrimiento, me causaste con heridas dentro del alma. Con el alma, ¿por qué? Tuvo que ser así. El amor que yo te daba era solo por ti. ¿Por qué tuvo que acabar así? Con tanta ira, odio y rencor en tu corazón. Paz y amor”, finalizó.

¿Qué dijeron John Kelvin y Dalia Durán sobre la conciliación?

El programa de espectáculos difundió más imágenes de la reunión, donde piden paz. “Por favor, les pido paz, paz por favor, paz es lo que queremos, paz y salud mental”, comentó el cantante. “ Tenemos que hacer las cosas bien por nuestros hijos ”, agregó.

“ Los tiempos de Dios son perfectos , se ha llegado a un buen acuerdo por el bienestar de mis hijos, lo correcto es firmar el divorcio y estamos haciendo ese trámite”, recalcó. “Yo creo que es un gran paso el que yo he dado también al estar acá a tu costado, espero sepas valorarlo una vez más y no me defraudes ”, contestó la modelo.