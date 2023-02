John Kelvin se encuentra detenido tras ser denunciado por Dalia Durán, su expareja y madre de sus hijos, por violencia psicológica y también por desacato a la autoridad, ya que incumplió con la orden de alejamiento como parte de as medidas de protección en favor de la cubana.

Unas imágenes emitidas este miércoles en ‘Amor y Fuego’ muestran lo que sería el preciso momento en que el cantante llega a la casa de la modelo. Kelvin aparece grabando a Dalia, mientras discuten; en tanto, a ella se le ve agarrando de la mano a sus dos niñas.

John Kelvin y Dalia Durán discuten. (Fuente: Willax TV)

Según se ha sabido, John Kelvin fue a visitar a su hijo tras haber tenido un acuerdo verbal con Dalia Durán, pero al llegar a su casa ella no se lo permitió, tras lo cual se dirigió a la comisaria de Santa Luzmila de Comas a poner la denuncia respectiva en contra de su expareja.

Sin embargo, él no contaba con que la cubana, solo unos momentos antes, lo había denunciado por agresión psicológica en la misma sede policial, por lo que quedó recluido en flagrancia ya que la rubia contaba con medidas de protección a su favor.

El coronel PNP Alfredo LaMadrid Aliaga indicó que “John Kelvin va seguir detenido hasta que la autoridad fiscal lo disponga”. Por otro, comentó que no existe ningún acta de conciliación, la misma a la que apela el cumbiambero para ver a sus hijos.

JOHN KELVIN SE DEFIENDE

A través de un comunicado, el cantante acusó a la cubana de tener la culpa de que fuera detenido y se justificó asegurando que todo ha sido de manera arbitraria. “(Dalia) Me ha negado el derecho absoluto de ver a mis hijos”, indicó inicialmente en un comunicado.

“Es por ello que volví a acudir a la comisaría Santa Luzmila en Comas para dejar constancia, nuevamente, que la madre de mis hijas está incumpliendo con el acta de conciliación al no permitirme verlos, siendo detenido de manera arbitraria por parte de las autoridades policiales”, se lee en el comunicado.

Comunicado de John Kelvin. Foto: América Hoy.

DALIA DURÁN DICE QUE TIENE PRUEBAS

Dalia Durán finalmente rompió su silencio y se pronunció extensamente tras el escándalo que se desató cuando la Policía detuvo a John Kelvin por segunda vez, en esta oportunidad por una denuncia de la rubia por el delito de violencia psicológica.

En declaraciones exclusivas para Trome, la cubana indicó que está pasando por momentos difíciles ya que esta no es la primera vez que el cumbiambero la agrede. “Yo ya estoy siguiendo tratamiento, tengo un diagnóstico, si no hubiera sido así, no hubiera ido a la comisaría a hacer mis descargos. Yo estoy haciendo lo que corresponde mediante ley”, acotó.

Asimismo, indicó precisó que tiene pruebas de las agresiones de John Kelvin, pues las cámaras de seguridad de su edificio captaron el momento del ataque. “Yo tengo como corroborar muchas cosas, yo me baso en pruebas. Yo en algún momento metí la pata, pero dos veces ya no”, refirió.