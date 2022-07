¿NO HUBO GENTE? El polémico y comentado concierto benéfico a favor a John Kelvin se realizó la madrugada de este lunes 4 de julio y, según Amor y Fuego, fue un completo fracaso porque no hubo muchos asistentes y varios de los artistas que se comprometieron a participar, declinaron a último minuto.

“Esta madrugada, el concierto de John Kelvin fue un fracaso rotundo, muchos artistas recalcularon y no participaron”, dijo Rodrigo González antes de enviar la nota.

En el informe, detallaron que el evento ‘Todos por John Kelvin’ estaba planificado para iniciar a las nueve de la noche del pasado domingo, pero el comienzo se fue alargando con la esperanza de llenar la discoteca de Independencia donde se realizó. Asimismo, explicaron que 17 músicos confirmaron su participación pero la gran mayoría no asistió.

Cerca de la medianoche arrancó el concierto y el primero en salir al escenario fue Jonathan Rojas, ex Yaipén, que cantó casi solo por la ausencia de público, según Amor y Fuego. A su salida del local, el cantante fue abordado por las cámaras del programa de Rodrigo González y aseguró que John Kelvin está pagando por sus delitos.

“Tuve la oportunidad de trabajar con él hace mucho tiempo ya, estoy hablando de cuando estábamos en ‘Kumbia Stars’. Rechazo categóricamente todo acto de violencia física y verbal ante la mujer, pero él está cumpliendo su condena, tiene que pagar, lo tiene que hacer y bueno, no puedo decir nada más”, dijo el cantante.

La cantante criolla Miluska Lavalle también se presentó en el evento y aseguró que estaba ahí para apoyar a los seis hijos del cumbiambero, aunque reconoció que tanto él como su familia son sus amigos. ”Acá no tiene nada que ver Dalia, ni John, acá el aporte que yo estoy dando es para los seis niños, si ya ese dinero no va para allá, ya no sé, pero estoy segura que ese dinero va ir para ellos”, acotó para Amor y Fuego.

A las tres de la madrugada hizo su aparición Lucho Cuéllar y, en declaraciones para el programa de Rodrigo, dijo que se mantendrá al margen del problema entre John Kelvin y Dalia Durán. “Acá nadie justifica la violencia pero todos somos seres humanos, errar es humano, perdonar es divino y aquí estamos porque se puede, porque se quiere y porque me da la gana ”, dijo fiel a su estilo.

Finalmente, a las 4:30 de la madrugada llegó la orquesta del salsero Engerberth, quienes cerraron el concierto y tocaron aproximadamente para 30 personas, según Amor y Fuego.

