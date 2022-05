Durante la lectura de la sentencia, John Kelvin se mostró arrepentido y recalcó que “no es una mala” persona”. El cantante, quien fue considerado una de las mejores voces de la cumbia, también afirmó que en ningún momento trató de evadir su responsabilidad.

“ Cometí un error, yo no soy una mala persona. Mi esposa sabe que yo no soy una mala persona. Me equivoqué , sí me equivoqué, pero nunca me oculté, nunca me escapé, siempre estuve con ella, hasta el último instante estuve con ella en la comisaría, no me escapé para nada, yo asumí”, manifestó.

Además, John Kelvin rechazó que haya cometido abuso sexual contra Dalia Durán. “Violación nunca hubo, señores magistrados, nunca. Casi un año investigando por un delito que nunca hubo”, recalcó.

John Kelvin durante lectura de sentencia de 21 años de cárcel: “No soy una mala persona, me equivoqué” (Video: Willax )

John Kelvin pidió por el “señor” ver a sus hijos: “Ellos me necesitan”

En otro momento, Kelvin pidió a los magistrados en nombre del “Dios” que le permitan ver a sus hijos.

“Permítanme por favor ver a mis hijos, mis hijos me necesitan y yo a ellos, permítanme resurgir de entre las cenizas (…) Permítanme en nombre del Señor volver a salir y ver a mis hijos, volver a empezar”, señaló.

No obstante, finalmente, el cumbiambero fue sentenciado a 21 años de cárcel por agresión física y violación sexual.

