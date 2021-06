Increíble. Después de haber sido ampayado varias veces ingresando a hoteles con diferentes jóvenes, ahora John Kelvin acusó a su aún esposa Dalia Durán de haberle sido infiel con un futbolista, aunque nunca mostró las pruebas.

Según el cumbiambero, él le había dado las pruebas a la producción de Magaly Medina, sin embargo, la conductora de televisión sostuvo que sus integrantes nunca le encontraron nada a la cubana hace unos meses.

Dalia Durán había sido invitada a ‘Magaly Tv. La firme’ luego que la también cantante botara en bolsa de basuras la ropa de John Kelvin. Después de unos minutos, el cumbiambero llamó al programa para hablar por el teléfono y comenzó a acusarla de infiel.

“Tú querías que me quede callada toda la vida. Estás tirando tu carrera a la borda por todos los ampays que estás teniendo. Eres bien cínico. Tú has salido públicamente ampayado”, dijo la cubana.

“Ella no es santa”, respondió John Kelvin, por lo que Magaly Medina se molestó y dijo que lo estaba diciendo está mal porque no tenía ninguna prueba y que la producción de su programa no tenía nada como daba a entender.

La discusión continuó, pero Magaly Medina ante los ataques constantes de John Kelvin contra Dalia Durán pidió que se detuviera. Por su parte, la cubana indicó que pediría un examen toxicológico por la manera agresiva en que se estaba comportando.

“Muestra la conversación donde te estoy pidiendo 30 mil dólares, pero no voy a poner las manos a fuego por él porque, mira, cómo me está dejando”, dijo Dalia Durán.

Finalmente, la ‘urraca’ le cortó la comunicación a John Kelvin porque le seguía faltando el respeto a Dalia Durán, quien se quebró.

“No, yo no voy a soportar. Me cortan la llamada ahora mismo. Si en publico estás tratándola de esa forma, estás insultando a la madre de tus hijos sin pruebas”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR: