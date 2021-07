Tras el dramático relato que compartió en una entrevista, Dalia Durán afirmó que no va a detenerse hasta que John Kelvin sea recluido en una prisión, por la terrible agresión que sufrió a manos del conocido cantante cumbiambero.

En una entrevista con Magaly Medina, Durán manifestó que esta vez Kelvin ‘no va a salirse con la suya’. “Ya se pasó me agarró peor que sacó de box, yo estaría muerta”, manifestó.

“Yo no voy a parar hasta meterlo preso. No voy a parar con esto”, afirmó la cubana de manera enérgica y denunció que en la comisaría de San Miguel hubo favoritismo para el artista.





TROME | Dalia Durán afirmó que no va a parar hasta ver preso a John Kelvin (Magaly TV)

“En esta oportunidad no solo me ha pegado. Era para matarme, me puso la almohada para que yo no grite, no podía respirar”, relató la mamá de los hijos de Jhon Kelvin.

DALIA DURÁN DENUNCIA QUE RECIBE AMENAZAS

En esta entrevista, Dalia Durán denunció que un sujeto la llamó, se hizo pasar como un policía y cuando le preguntó su nombre, le dijeron ‘Morirás’. Según Magaly Medina, la llamada se habría realizado desde el penal de Challapalca (Puno). Por ello, Dalia advirtió que si le sucede algo, será responsabilidad de Kelvin.

La cubana brindó esta entrevista a Magaly Medina y brindó mayores detalles del durísimo episodio que vivió a manos de su esposo John Kelvin. Según dijo, temió perder la vida a manos y fue forzada a tener relaciones por el cumbiambero.