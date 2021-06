SE HARTÓ. Dalia Durán se cansó de las actitudes de John Kelvin, quien fue ampayado hasta en dos oportunidades las últimas semanas, y lo botó de su casa, la misma que compartían a pesar de haber dado por finalizada su relación sentimental.

“Por favor, alguien puede decirle al sr, john kelvin, padre de mis hijos, que se retire de mi hogar. Este hombre cree que puede burlarse de nosotros como se le da la gana y sus amiguitas más bien me harían un enorme favor si se lo llevan a vivir con ustedes porque aquí hace mucho que no lo quiero por fresco, irrespetuoso y mal esposo, solo vive para perturbar mi tranquilidad. Me das pena”, escribió indignada en sus historias.

En ese sentido, aseguró que hasta el momento ha tratado de ser comprensiva con él, aunque el cantante le pide una segunda oportunidad y hasta para casarse por religioso, a pesar de sus ampays. “Esto no es un hospedaje y mi hogar se tiene que respetar. No es la enseñanza que deseo para mis hijos”, indicó.

Finalmente, reconoció que John Kelvin es libre de hacer lo que quiera, pero le pide que la deje en paz. “No es nada fácil tener que soportar ciertas situaciones. Tengo unos hijos hermosos que por más amor que le tengan al papá, no merecen esto. Lo más sano para ellos es ver a sus apdres tranquilos y felices, así no vivan juntos”, concluyó.