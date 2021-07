El abogado de Dalia Durán denunció que la fiscal que vio el caso por la agresión a manos de John Kelvin, convenció a su representada para no colocar en su denuncia, que fue forzada a tener relaciones por el artista. Debido a ello, la madre de familia no pasó por un exámen del médico legista que certifique el abuso, según el hombre de leyes.

En una entrevista con la periodista Magaly Medina, el abogado de la ciudadana cubana precisó que al momento de rendir su manifestación, narró que el cumbiambero la forzó a tener intimidad, pero la fiscal la exhortó a pensarlo bien ‘porque se trataba del padre de sus hijos’.





TROME | Dalia Durán contó que fiscal la convenció de no denunciar abuso de John Kelvin (Magaly TV)

“Que sucedió. La fiscal habló con Dalia y le dijo ‘estás segura que vas a denunciar esto’..... En ese momento me pide que yo no intervenga, que es una decisión de ella sí pone la denuncia o no la pone. ‘Piensalo bien, tienes niños menores, es el padre de tus hijos’. La fiscal me dijo que yo no puedo participar que Dalia es la persona indicada de poner la denuncia”, reveló el abogado.

El hombre leyes explicó que debido a esta situación, Dalia Durán no pudo pasar por el Médico Legista para ser examinada por la acusación de abuso contra John Kelvin.