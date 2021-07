Dalia Durán arremete contra Yuleika Vásquez: “No vengan a querer hacerse las buenitas”

Dalia Durán no quiso referirse a la prisión preventiva que ha recibido el cantante, pero contó a Trome que Yuleika Vásquez, la madre de los hijos mayores de John Kelvin, nunca estuvo casada con él, después que aseguró que a ella ‘jamás la golpeó y le brindaba todo su apoyo’.

“La señora nunca estuvo casada con John, su esposo ante la ley y hasta el día de hoy es Álex Albújar Mesta”, refirió.

Dalia, ¿conforme con la sentencia?

No voy a declarar. Espero que (Yuleika) aprendan a respetar el momento por el que paso y no vengan a querer hacerse las buenitas.

John Kelvin se defiende en su audiencia de prisión preventiva, tras ser denunciado por su aún esposa Dalia Durán por violencia física, psicológica y sexual.

YULEIKA ROMPE SU SILENCIO

La madre de los dos primeros hijos de John Kelvin, Yuleika Vasquez, se pronunció sobre el caso de agresión en el que se ha visto envuelto el cumbiambero tras ser denunciado por Dalia Durán.

Yuleika precisó que ella nunca sufrió agresión de parte del cantante y que los escándalos que protagonizaron en el pasado, se les fueron de las manos.

“Los problemas que yo pude haber tenido con él, en su momento se dieron, lamentablemente, y se nos fue de las manos la situación. Yo no he pasado lo mismo de Dalia, John nunca me agredió ni con la punta del dedo. Yo nunca sufrí agresiones físicas y eso es lo que están intentando muchas personas hacer ver. Yo no recibí ningún golpe del adre de mis hijos”, señaló la cubana.

Yuleika Vásquez rompe su silencio: “Apoyo a John Kelvin, pero no lo apaño” (Video: América TV)