John Kelvin fue denunciado por su esposa Dalia Durán de agredirla físicamente y psicológicamente. El cumbiambero se encuentra detenido en la comisaría de San Miguel mientras que la cubana está rindiendo su declaración.

Trome tuvo acceso a la foto de la cubana donde aparece con el rostro moreteado y golpeado por el cumbiambero.

Dalia Durán señaló que el cantante le propinó puñetes en la cara y espalda cuando se encontraba en su habitación y que luego llamó a su abogado para pedirle apoyo.

Sin embargo, John Kelvin declaró que la cubana agarró un cuchillo y quiso lastimarlo, que discutieron y ella le jaló el cabello, para luego golpearlo en el pecho por lo que la empujó a la cama donde ella se autolesionó y decía que iba a arruinarle su carrera.

Dalia Durán fue agredida por John Kelvin. (Trome)

ACEPTÓ QUE JOHN KELVIN REGRESE A DEPARTAMENTO

Trome se comunicó con el abogado de Dalia, Daniel Leiva, y manifestó que su representada ‘no estaría bien psicológicamente’, pues habría permitido que Kelvin regrese a vivir con ella, después que lo denunció por maltrato psicológico y tenía medidas de restricción.

Daniel, ¿qué fue lo que pasó con Dalia?

Dalia me mandó un mensaje por WhatsApp diciéndome que necesitaba ayuda (ayer en la mañana) y me envía una foto con la cara golpeada y dijo que John la había lastimado. De inmediato fui a su casa, seguridad me dijo que no podía entrar, entonces fui a la comisaría de San Miguel a pedir ayuda. Llegamos con los policías, ingresamos y Dalia me pidió que lo deje así nomás, que todo estaba bien. Los policías le dijeron que si no abría la puerta la rompían, abrió, la vimos y tenía la cara hinchada, roja, con moretones.

¿John estaba en el departamento?

Sí. Los policías lo capturaron. Él dijo que iban a solucionar el problema como pareja. No quería salir, se puso una capucha, gorra y lentes para que no lo vean. Lo llevaron a la comisaría, al igual que a Dalia.

¿Dalia volvió con él?

John me contó que tenía dos días en su casa y que Dalia lo dejó ingresar. Le dije que ella no está bien psicológicamente y que él se estaba aprovechando de eso.

Además, John no podía acercarse a Dalia...

Así es. Él incumplió una medida de restricción.

Como se recuerda, Dalia dio por terminada su relación con el cumbiambero, luego que el cantante fue ampayado con diferentes señoritas.

JOHN KELVIN Y SUS ÚLTIMOS AMPAYS

Recordemos que John Kelvin ha sido protagonista de dos ampays en las últimas semanas y los cuales habrían provocado más de una discusión con su esposa, la cubana Dalia Durán.

A todo esto se suma la acusación del propietario del departamento donde viven John Kelvin y su familia, quien afirmó que el cantante le debe más de 40 mil soles por un año de alquiler.

TE PUEDE INTERESAR: