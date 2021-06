Dalia Durán, esposa de John Kelvin, llamó al programa de Magaly Medina para justificar el ampay del cumbiambero con Stefany Camus, quien es sensación con su OnlyFans. La cubana también arremetió contra la joven, que se encontraba en el set de la ‘urraca’.

“Realmente a la señorita no tengo nada que decirle. Todo se puede ver en redes sociales. Toda la culpa la tiene él por permitir este tipo de situaciones porque se nota que la chica lo ha sembrado para ganar seguidores en su OnlyFans, bien barato, por cierto”, comenzó Dalia Durán en el enlace telefónico.

Magaly Medina reclamó a la cubana que lo estaba justificando a John Kelvin y la estaba haciendo quedando mal ante los televidentes.

“No lo justifico. Para nada. Toda la vida me dice amor. No lo llamé (cuando estaba con la chica), sino él, quien me avisa qué está haciendo (...) Me comentó que iba a salir el ampay”, agregó.

Luego, Dalia Durán arremetió contra Stefany Camus, quien se encontraba en el set de Magaly Medina, para mencionarle que no tendría OnlyFans porque respeta a su familia.

“Jamás me vas a ver en OnlyFans porque tengo una familia, pero no critico. Lo que John haga con su vida no es asunto mío, si él se contagia de algo no es asunto mío porque él debería de saber con quién se mete. Yo estoy feliz. Tengo una hogar hermoso”, comentó.

Finalmente, Dalia Durán dijo que con John Kelvin lleva una relación “muy buena”, sobre todo, por sus hijos y no han terminado peleados por la unidad de su familia.

“Felicito a la señorita. Ni siquiera deberían darle cinco minutitos de fama. No lo digo yo, lo dicen las malas lenguas”, finalizó.