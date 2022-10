Dalia Durán finalmente rompió su silencio luego de conocerse la decisión del Poder Judicial para liberar a John Kelvin, quien fue sentenciado a 21 años de prisión efectiva por el delito de agresión sexual contra su aún esposa y madre de sus cuatro hijos.

La cubana declaró para América Hoy y le envió un mensaje a su expareja. “Espero que no se le olvide de esta oportunidad que Dios y la vida le está dando nuevamente y la sepa aprovechar de la mejor manera”, dijo vía telefónica para el programa de Ethel Pozo.

Asimismo, le pidió que siempre recuerde que fue ella la que permitió que saliera de prisión, cuando hace meses decidió cambiar su versión ante las autoridades y negó que la haya agredido sexualmente. “Cuando yo hice mi cambio de versión... espero que a él no se le olvide nunca” , acotó.

Por otro lado, le pidió a John Kelvin y a su abogado que cuiden mucho sus próximas declaraciones. “Lo único que podría decirle es que tenga mucho cuidado de lo que pueda decir él o su abogado, deben ser muy cautelosos”, indicó la cubana.

Finalmente, pidió al público no victimizar a su expareja ni tampoco festejar su liberación. “ Acá no hay nada que celebrar, tampoco acá él no es la víctima de nada. Yo voy a ser muy cautelosa, voy a esperar a escucharlo, pero tampoco voy a permitir burla alguna. Yo no le guardo rencor ni odio, tiene todo el derecho de volver a empezar pero tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, no lo vamos a sacar como mártir ni ponerle una velita al santo. Solo nosotros dos sabemos la verdad”, concluyó Dalia Durán.

¿POR QUÉ JOHN KELVIN SALDRÁ DE PRISIÓN?

El conocido cantante de cumbia Jonathan Sarmiento Llanto, más conocido como John Kelvin, saldrá en libertad muy probablemente hoy lunes 24 de octubre, luego que la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima revocara la sentencia de 21 años de prisión en su contra por los delitos de violación sexual y agresión en agravio de su entonces esposa Dalia Duran. Fue condenado en mayo del año pasado.

Su exposa, la cubana Dalia Durán, lo acusó de haberla violado sexualmente y golpeado salvajemente. En su defensa, John Kelvin aseguró haber mantenido “relaciones sexuales consentidas”. Para lograr su libertad en segunda instancia, su abogado Ricardo Franco logró que el Poder Judicial no tomara en cuenta la propia declaración de su patrocinado.

“Inmediatamente después que fue detenido pasó examen toxicológico, que arrojó positivo. Cocaína y otra droga. Le han tomado su declaración bajo los efectos de la droga. Es como si le tomen una declaración a uno en estado de ebriedad. Entonces qué dijo la Sala: ‘nula, no tiene valor’”, declaró el letrado a Latina Noticias.

Sin la declaración del cantante de cumbia, su defensa legal concentró esfuerzos en resaltar “que no había pruebas” de que si quiera hubo relaciones sexuales. Según Franco, la Sala de Apelaciones también tomó en cuenta que durante la investigación Dalia Durán se retractó.

“Primero pasó examen sicológico y de ahí se retractó porque veía que su esposo está en la cárcel. Después en la cámara Gesell también se retractó, y no solamente eso, en la audiencia de la Sala Penal ella dijo que no la había violado”, detalló.

Dalia Durán tenía al momento de la denuncia lesiones en el rostro, espalda y extremidades. John Kelvin reconoció la agresión, pero -de acuerdo a su abogado- en el proceso de apelación se tomó en cuenta que el daño “no fue muy grave”. “No arroja más de diez días de incapacidad para el trabajo, porque más de diez es delito”, señaló.

