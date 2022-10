ARREPENTIDA. Dalia Durán hizo catarsis en ‘El Gran Show’ y se mostró muy afectada por la salida de John Kelvin. La cubana indicó que ahora se da cuenta que hizo mal en no ir a la cámara Gesell luego de ser violentada por su entonces pareja.

“Lamento mucho de haber tomado la decisión de dejarlo a un lado, de no ir a cámara Gesell la segunda vez con un abogado presente. No lo hice. ¿Sabes por qué? Por la culpa que tenía en ese momento porque recién pasaba todo. Eso me sintieron a mí. ‘¿Cómo vas a meter a la cárcel al padre de tus hijos?’”, señaló.

Según dijo, también se arrepiente de no seguir la recomendación de su abogado. “A veces nosotras tomamos decisiones precipitadas porque nos encontramos en un momento vulnerable, en un momento donde los hechos eran recientes, tomé una mala decisión de hacer a un lado al abogado que con tanta empatía sabía del caso”, comentó

Dalia Durán rompe en llanto: “No hay nada que celebrar”

En otro momento, la cubana se mostró visiblemente afectada por todo lo que le pasó y enfatizó que el hecho traumático no podrá ser superado fácilmente.

“Yo he sufrido muchísimo (...) Yo no olvido ese día, y ver mis imágenes nuevamente es terrible, yo no puedo ver mi cara cómo quedo (...) Respete, no tienen por qué burlarse. Acá no hay nada que celebrar. Si en verdad lo quieren, si en verdad aman al padre de mis hijos, ayúdenlo a recuperarse. Ayúdenlo a que aprenda a respetar a las mujeres, que baje ese ego tan grande que tiene”, añadió.

