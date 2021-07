Lucía de la Cruz habló sobre el caso de John Kelvin, quien fue trasladado al penal Ancón 2 para cumplir siete meses de prisión preventiva, por la denuncia de violencia física, psicológica y sexual que el entabló su aún esposa, Dalia Durán.

La cantante criolla aseguró que nadie puede juzgar por lo ocurrido con la pareja porque “solo ellos saben su verdad”, comentó a El Popular.

Lucía de la Cruz aseguró que si alguien maltrata a una mujer debe pagar e ir a la cárcel por lo que hizo.

Finalmente, la intérprete peruana sostuvo que ella no dejaría que ningún hombre la maltrate: “A mí me tocan y yo les saco la m.....”.

LUCHO CUÉLLAR ARREMETE CONTRA JOHN KELVIN

John Kelvin se queda solo. El también cumbiambero Lucho Cuéllar se pronunció sobre la situación de su compañero de canto John Kelvin, quien se encuentra tras las rejas luego que la Corte Superior dictara siete meses de prisión preventiva por agresión sexual, física y psicológica contra su esposa Dalia Durán.

El cantante fue entrevistado por el dominical Día D para referirse sobre la crítica situación del exintegrante del Grupo 5. Según dijo, John Kelvin nunca fue una persona de recurrir a muchas juergas, sin embargo, desde el 2019 cambió por completo.

“Él, por ejemplo, no ha sido una persona de salir a tomar, de estar en juergas, yo te digo porque lo conozco años atrás”, aseguró Lucho Cuéllar sobre John Kelvin. “Así como dice su propia esposa, él a partir del 2019 ha cambiado”, agregó.

Además, Lucho Cuéllar sostuvo que el dinero no lo es todo en esta vida pues lo más importante es lo que llevas en tu interior. “Uno puede ser el hombre más millonario del mundo, tener la riqueza y fortuna más grande, pero el alma y corazón lo tienes vacío”, recalcó.

“A partir de su operación como que su figura se levantó un poquito más el ego, me imagino. Porque tú sabes que cuando uno está gordito si es que no tienes el ego alto, si no tienes tu autoestima bien puesta, te bajoneas”, concluyó.

