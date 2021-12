Dalia Durán no quiere continuar proceso contra John Kelvin y Magaly explota y la llama ‘masoquista’

Magaly Medina se mostró más que indignada este viernes con las recientes declaraciones de Dalia Durán, quien pidió que John Kelvin salga del penal de Lurigancho antes de Navidad para poder pasar las fiestas con sus hijos.

La cubana conversó con un reportero de la Urraca y lamentó que no le hayan permitido el ingreso a la última audiencia del cantante, porque su testimonio lo habría ayudado a salir de prisión. En ese sentido, pidió que le den comparecencia restringida y que lo sometan a trabajo comunitario, todo con el fin de estar cerca de sus pequeños.

“Yo creo que lo mejor es que mis hijos sepan que su papá no los ha abandonado como piensan, que puedan compartir con él, no dentro de mi casa, porque ese es un tema muy aparte”, dijo la rubia.

Magaly se mostró soprendida con sus declaraciones. “Ahora quiere dar pruebas para que lo liberen. Cómo podemos entender la lucha de tanas mujeres, del sistema, si las víctimas son las primeras en retractarse... él no respetó el derecho de sus hijos al no respetarte a ti como padre, es mal padre y mal esposo”, dijo la periodista.

“Cómo se entiende que sea tan masoquista una persona, no lo puedo entender. Creo que necesita tratamiento y empezar a quererse mucho a sí misma”, agregó la Urraca, quien le preguntó que ejemplo le dará a sus hijos, que vieron al cantante ‘reventándole la cara a golpes’. “Ahora Dalia es la abogada de John Kelvin”, sentenció indignada

DALIA NO QUIERE CONTINUAR CON EL PROCESO CONTRA JOHN KELVIN

Dalia Durán aseguró que hay un tema de abuso de autoridad en el caso de John Kelvin e indicó que no le guarda rencor y que no es quien para perdonarlo. “John ama a sus hijos y no creo que vuelva a cometer una tontería o que me toque o me quiera hacer algo, no creo, ese chico no tiene antecedentes, el tema era que era infiel, temas como ese (de maltrato físico) no se habían dado nunca”, comentó.

En ese momento Magaly Medina se indignó más y aseguró que ella tiene imágenes de archivo que confirman que la cubana sí fue agredida en el pasado por el cumbiambero y que es probable que salga de prisión y vuelva a golpearla.

Finalmente, Dalia Durán aseguró que no quiere continuar con el proceso que le entabló a John Kelvin. “Quiero que esto pare, quiero estar tranquila, quiero que mis hijos sean felices nuevamente, no quiero más sufrimiento para él, para mí, para nadie”, acotó.

Magaly Medina consideró que Dalia Durán necesita ayuda psicológica y se mostró indignada porque ahora quiere ser la ‘abogada de John Kelvin’.

