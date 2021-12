EL COLMO. Dalia Durán salió al frente para pedir la libertad de John Kelvin, su expareja que terminó en la cárcel por la tremenda golpiza que le propinó meses atrás. Mediante una entrevista, la modelo recalcó que el cumbiambero ya pagó por lo que hizo y debería salir para pasar Navidad con sus hijos.

Tras ser denunciado por maltrato físico y psicológico, Dalia Durán incluso dejó entrever que exista un abuso de autoridad al rechazar su pedido de cese de prisión preventiva que cumple en el penal de Lurigancho.

“Mis hijos están pasando el peor momento de sus vidas, no entienden por qué papá no los ve y no pueden ni dormir, solo preguntan por él. John debería estar fuera al menos con comparecencia, todos cometemos errores. La jueza no toma en cuenta mi declaración ni nada, ni siquiera me han dejado ingresar a la audiencia con mi abogada para poder aclarar todo esto”, dijo a una entrevista a El Popular.

En otro momento, la co-conductora de ‘Hoy es sábado con Andrés’ aseguró que no ha perdonado a John Kelvin, pero quiere que sus cuatro hijos disfruten de su padre en estas fiestas navideñas.

Dalia Durán aseguró que está sufriendo muchísimo por esta situación, debido a que el cantante ha sido su pareja por 13 años.

“Primero son mis hijos, además él jamás fue un mal padre, hay mucho amor y eso me parte el alma como madre. Faltó como mi esposo, no me respetó, está bien, pero ya fue suficiente, creo que si no hay más nada que investigar y he sido clara, entonces por qué siguen teniéndolo preso cuando no es ningún delincuente”, recalcó.

DALIA DURÁN QUIERE QUE SE HAGA JUSTICIA

Quiere que se haga justicia, pero con John Kelvin fuera de la cárcel. Dalia Durán cambió su versión, tras pedir que lo encierren por la brutal masacre que le originó, ahora pide su libertad por el bien de sus hijos.

Al ser consultada si justifica sus errores, la cubana aseguró que “jamás” porque todos saben lo que hizo como esposo, pero aclaró que están abusando al tenerlo 5 meses en un penal.

“Quiero que se haga justicia con Jhon, para que esté pronto al lado de sus hijos. Ya tuvo lo que merecía, me parece suficiente. Se han empeñado en dejarlo ahí, lo peor es que no desean escucharme como agraviada”, sentenció.