Daniel Leiva, abogado de Dalia Durán, indicó que estos siete meses de prisión preventiva es tiempo suficiente obtener una sentencia final contra John Kelvin, que podría superar los 21 años de cárcel.

El Vigésimo Sexto Juzgado a cargo de la jueza María Contreras González, dictó prisión preventiva contra el cumbiambero por el presunto delito de violación sexual y violencia física y psicológica contra su esposa Dalia Durán

“La jueza indicó que siete meses es tiempo suficiente para que se emita la sentencia final porque existen muchos elementos probatorios, y que superaría los 21 años de pena privativa”, dijo el abogado de la cubana.

¿Qué ha dicho Dalia?

Me dijo que (John) le da pena, pero se lo merece. Está conforme porque sirve de ejemplo.

ABOGADO DE JOHN KELVIN APELARÁ

En tanto, el abogado José Carlos Mejía indicó que apelará la resolución dictada a su patrocinado.

“Jurídicamente no corresponde una prisión preventiva. Por supuesto que he presentado el recurso de apelación y lo voy a sustentar en el plazo de ley. Por actos de investigación no se le puede privar la libertad a una persona”, declaró.

