Dalia Durán se quiebra al contar que John Kelvin casi la asfixia: “Yo no soy culpable”

Dalia Durán no pudo evitar quebrarse al hablar del caso de violencia física y sexual de la que fue víctima de arte del cantante John Kelvin. La cubana relató a detalle lo que sucedió la madrigada del lunes cuando el cumbiambero la agarró a golpes y abusó de ella.

“Yo nunca hablo sin tener pruebas“, dijo Dalia Durán en el programa ‘Mujeres al mando’, al señalar que no era la primera vez que el cantante abusaba de ella. La cubana precisó que lo había denunciado anteriormente.

Por otro lado, Dalia Durán reveló detalles de cómo fue que el cantante llegó a su departamento la madrugada del lunes con la intención de atacarla.

Dalia Durán se quiebra al contar que John Kelvin casi la asfixia (Video: Latina TV)

“YO NO SOY CULPABLE”

“Mis hijos necesitan ver a su papá, le permití ingresar y compartir con ellos. No pensé que ese domingo, que no tenía que regresara mi casa. A las 4 de la mañana me tocó la puerta”, indicó.

En otro momento, Dalia Durán se quebró al precisar que ella no ‘había sido la culpable’ de nada de lo que había ocurrido. Además, señaló que el cantante casi la asfixia mientras la agredía.

“Es que yo no le he tocado nada, no he tenido la posibilidad de defenderme, ese hombre casi me asfixia”, indicó con la voz quebrada.

