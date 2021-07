El cantante Dantes Cardosa se comunicó este lunes con Mujeres al Mando para comentar la situación que viene atravesando John Kelvin, luego que le dictaran siete meses de prisión preventiva por la denuncia que le entabló su aún esposa Dalia Durán por violencia física, psicológica y sexual.

El cubano se mostró apenado y aseguró que John Kelvin no es una mala persona. “Hay momentos en la vida en los que uno se acalora, pero hay que tener mucho cuidado, mucho tacto, porque a las mujeres no se les puede tocar, no se les puede golpear, las mujeres dan vida, él tiene madre, de ahí venimos, de una mujer”, dijo para el programa de Latina.

Asimismo, le envió un mensaje al cumbiambero para que recapacite y pida disculpas. “No ha demostrado ser una mala persona, de momento se tomó un trago y le cayó mal, porque hay gente que toma alcohol y no le cae bien y se le va a la cabeza el trago, puede ser posible que haya sido por eso, pero no estoy justificando, los hechos están ahí”, indicó.

Por otro lado, Dantes Cardosa aprovechó para referirse a Dalia Durán y le aconsejó que tenga paciencia. “Si pueden traten de arreglar las cosas, es un ambiente muy feo y tienen cuatro hijos entonces también hay que pensar en los muchachos, en su futuro”, dijo.

“Le mando muchas fuerzas y que trate de pensar bien las cosas, quiero mandarle todo mi apoyo y quizá en el futuro se puedan arreglar, traten de conversar como pareja”, concluyó el cantante.

