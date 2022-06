El cantante Dantes Cardosa, desde Madrid, España, se pronunció sobre la sentencia que recibió John Kelvin por haber abusado y maltratado físicamente a Dalia Durán.

Dantes, has sido compañero de Kelvin, sabes que lo han sentenciado a 21 años de prisión, ¿qué opinas al respecto?

Pienso que le han puesto una sentencia fuerte. En Perú hay muchos casos así y es la primera vez que escuchó que a una persona le hayan dado tantos años de prisión. Aparte me enteré que Dalia se ha retractado, dijo que no hubo violación sino forcejeo. Pienso que deben darle una oportunidad a él. Creo que debería apelar, Kelvin no es una mala persona, es un chico trabajador, luchador, padre y pienso que hay que escuchar a la chica.

Por otro lado, Dalia Durán dijo en el programa de Magaly Medina que el momento que vive es muy doloroso.

“Este proceso sigue siendo doloroso. Nada cambia el hecho de que sea el padre de mis hijos. Cometió un delito, pero me asustó cuando dijeron 21 años”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

Carla Tello: “Me han engañado, pero no lo perdoné”

Néstor pidió 20 mil soles a Magaly para ir a firmar el divorcio a Florcita Polo: “No vamos a pagar”

Valeria Florez le dice caradura a Melissa: “Va seguir diciendo que no fue infiel, está como Guty”