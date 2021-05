ROMPE SU SILENCIO. John Kelvin se pronunció la madrugada de este martes tras el ampay de Magaly Medina, donde se le ve entrando a un hotel con una joven desconocida, mientras intentaba reconciliarse con su todavía esposa.

El cantante escribió un largo texto donde asegura sentirse ‘tranquilo y feliz’ en esta etapa de su vida, dedicado a sus nuevos proyectos como músico y como animador de televisión, sin referirse a las polémicas imágenes de la Urraca.

“Recuerden que no existe nada más gratificante para un artista que contar con el apoyo verdadero y leal de sus seguidores, aquellos que valoran el esfuerzo y dedicación que realizo en cada uno de mis proyectos. Sigan esforzándose por salir adelante y recuerden que llegar a la fama es muy sencillo, pero mantenerse en este difícil camino solo se logra con verdadera dedicación y trabajo y claro, no podría acabar estas líneas sin agradecer a mis hijos porque son mi más grande motor y motivo para esforzarme cada día, los amo”, indicó John Kelvin.

Luego, el músico mostró cómo cámaras de televisión aguardan por él en los exteriores de su departamento. “Salgo por mi ventana y ya no tengo privacidad, o sea hay cámaras por todos lados, si es que no me han puesto cámaras dentro de mi casa, yo ni cuenta me doy”, aseguró en los videos.

“Salgo por mi ventana y me graban, no subo las cortinas ni abro mi ventana mejor para que no me graben. Dónde estamos Dios mío, dónde estamos, déjenme vivir mi vida”, agregó John Kelvin visiblemente indignado.