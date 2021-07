LAS PASA NEGRAS. John Kelvin está pasando por el momento más oscuro de su vida luego que una fiscal le dictara siete meses de prisión preventiva en lo que duren las investigaciones por la denuncia por agresión que le entabló su aún esposa y madre de sus cuatro hijos, Dalia Durán.

Hace una semana, el cantante fue traslado al sobrepoplado penal de Lurigancho para que cumpla con la medida. Según indicaron diversas fuertes a Trome, se encuentra deprimido y se niega a comer.

Por su parte, Dalia Durán parece haber volteado la página ya que el último sábado estuvo en el programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ y el popular ‘Chibolín’ le ofreció trabajar en su espacio televisivo para que pueda tener un sustento para mantener a sus hijos, mientras el cumbiambero está en prisión.

“No tenía idea lo que iba a suceder en el programa. No tengo palabras para agradecer tanto, no esperaba estar vestida y producida como lo estuve pues no tenía ganas de estar maquillada y vestida de esa manera. Me siento más tranquila, siento que volví a ser esa mujer linda, sé que lo merezco, sé lo buena mujer y madre que soy. Creo que merezco todo lo mejor del mundo”, dijo la cubana.

Dalia, felicidades por tu ingreso al programa... ¿Cómo te sientes?

No esperaba tan bella sorpresa de ser contratada. Agradezco a Dios por darme una oportunidad de vida para seguir al lado de mis hijos y sacarlos adelante como lo buena madre que soy.

¿Estuviste nerviosa por tu debut en un programa de televisión?

Sé que aprenderé mucho de él (Andrés Hurtado) porque es un grande y lo admiro muchísimo. Estoy más que agradecida con las personas que hicieron posible que vuelva a sonreír. Si en mis manos está ayudar a mujeres que están pasando por situaciones como las que yo viví... lo haré con todo el corazón.

Tus hijos son tu mayor motivación para seguir adelante, tras lo que viviste...

Así es. Mis hijos son mi columna vertebral, quiero darles un lindo hogar, lleno de paz y un bello futuro. Aquí estoy de píe y juntos vamos a superar cualquier obstáculo que se nos ponga en el camino.

Se podría decir que... ¿has vuelto a renacer como el ave fénix?

Sí. Todos merecemos más que un amor bonito, que nos respeten y que haya igualdad. He vuelto a renacer y nunca más permitiré que nadie me humille de ninguna manera.

¿Le guardas rencor al padre de tus hijos, John Kelvin?

No soy de las personas que odia o guarda rencor porque eso no te permite avanzar en la vida. A él (John) siempre le desee y desearé lo mejor. Siempre será el padre de mis hijos y no seré yo quien lo juzgue.