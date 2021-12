Jose Carlos Mejía, exabogado de John Kelvin, se presentó este lunes en Amor y Fuego para comentar el polémico caso de violencia del cumbiambero contra su todavía esposa Dalia Durán, que hizo que ingrese al penal de Lurigancho bajo la modalidad de prisión preventiva.

El defensor contó que el pasado 19 de noviembre recibió una llamada de la mamá del cantante, para comunicarle que su familia había decidido prescindir de sus servicios, algo que también hizo la cubana con su abogado por las mismas fechas. “Me agradeció por todo lo que hice en su momento”, acotó.

Asimismo, se refirió a el cambio de versión de Dalia Durán, que recientemente aseguró que John Kelvin no la violentó sexualmente, como había dicho en un primer momento.

“En el examen de integridad sexual, que fue evaluado por dos médicos forenses, cinco veces en la región perianal, labios mayores, menores, en la región pública, dice sin lesiones traumáticas, eso lo determinaron los médicos el 7 de julio”, explicó.

Gigi Mitre se mostró indignada y se preguntó como Dalia Durán pudo haber consentido las relaciones sexuales luego de haber sido masacrada por el cumbiambero. “La diferencia entre relaciones sexuales consentidas y sin consentimiento es la violencia que se ejerce en esa parte del cuerpo y no lo digo yo, lo dicen los médicos legistas”, indicó Mejía.

ABOGADO DE DALIA INDIGNADO

Por su parte Daniel Leiva, abogado de Dalia Durán, dice que la cubana le dijo en noviembre, un día antes de la última audiencia, que no quería seguir trabajando con él porque no quería más problemas. “Me dijo ‘yo voy a ver cómo me defiendo sola’... hay algo detrás de todo esto”, acotó.

Asimismo, consideró que el motivo de la rubia para no permitir su presencia en la audiciencia fue para que ella pudiera decir que mintió en un primer momento.

Jose Carlos Mejía contó que la mamá de John Kelvin se comunicó con él en noviembre para decirle que ya no iba trabajar en la defensa del cumbiambero, actualmente preso en el penal de Lurigancho.

