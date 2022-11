SE PRONUNCIA AL FIN. John Kelvin se presentará en vivo en ‘Amor y Fuego’ tras salir de prisión, esto luego de ser denunciado por agresión física y sexual por su expareja Dalia Durán. El cumbiambero jura que tuvo que “pagar” con su libertad, pero que jamás abusó de la madre de sus hijos.

“Pagué 15 meses de mi libertad; pero no abusé de nadie”, fueron las declaraciones emitidas en un adelanto del programa de Gigi Mitre y John Kelvin.

Además, el cantante remarcó que ahora es su turno de “contar su verdad”, esta será la primera entrevista televisiva que dará John Kelvin luego de recuperar su libertad.

¿Qué dirá John Kelvin en Amor y Fuego?

John Kelvin responderá por las acusaciones de violación y maltrato físico que interpuso la madre de sus hijos, Dalia Durán.

En redes sociales, el cumbiambero se ha mostrado con sus amigos y grabando música, y en todo momento, se le ha visto feliz y tranquilo, pese a que luego de su liberación la cubana rompió en llanto al afirmar que aún tenía secuelas de la agresión de John Kelvin.

¿A qué hora inicia Amor y Fuego HOY jueves 24 de noviembre?

Amor y Fuego se emite de lunes a viernes a la 1:50 p. m. por Willax TV. El espacio es conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Este jueves a la 1:50 pm en #AmorYFuego ¡En vivo! John Kelvin frente a Rodrigo y Gigi”, señala la descripción del adelanto del programa de este 24 de noviembre.

¿Cómo ver Willax TV EN VIVO, Amor y Fuego?

Willax TV se emite por por la señal abierta digital, canal 01. Además, puede verse por cable a través de los siguientes canales.

MovistarTV: Canal 16 y HD 716

ClaroTV: Canal 12 y 512 HD

BestCable: Canal 8

¿Por qué fue condenado John Kelvin en el caso de Dalia Durán?

En el 2021, Dalia Durán denunció a John Kelvin por agredirla físicamente en su departamento, durante la madrugada del 5 de julio. La cubana apareció en el programa de Magaly Medina con el rostro golpeado y reveló que su entonces pareja abusó de ella.

“Abro la puerta y lo primero que hace es meterme un puñete de la nada, en el lado izquierdo, un puñete muy fuerte. Eché llave, me metí a mi cuarto y le dije: ‘qué te pasa’. No hubo ninguna discusión de por medio. Un puñete fuerte, me dejó privada. Me meto en mi cuarto para dormir, no le dije nada”, dijo en el espacio conducido por Magaly Medina.

Tras ello, el cantante fue detenido y posteriormente, en mayo de este año, el Poder Judicial dictó 21 años de prisión por hallarlo culpable de los delitos de agresión física y violencia sexual contra la cubana Dalia Durán.

