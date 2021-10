John Kelvin rompió su silencio en una entrevista con Trome desde el penal de Lurigancho, donde viene cumpliendo prisión preventiva acusado de agredir a la madre de sus hijos y expareja, Dalia Durán. El cantante evitó referirse a la cubana y mencionó que confía en la Justicia divina y en las autoridades del país.

Asimismo, John Kelvin indica que, cuando salga de prisión, será una persona más fuerte y con el corazón sano, luego de haber protagonizado este escándalo policial.

“Confío en la ley de mi país y en el poder de Dios, mi caso está en investigación y no puedo hablar del tema. Sé que saldré con el corazón sano y más fuerte que nunca”, indicó el cantante en entrevista con Trome.

El cantante Jonathan Sarmiento, mejor conocido como John Kelvin es trasladado al penal de Ancón II desde la carceleta del Poder Judicial. Foto: Cesar Bueno/ @photo.gec

HACE MEA CULPA

Finalmente, reflexiona y hace un mea culpa indicando que ha cometido muchos errores a lo largo de su vida y no solo en los últimos meses.

“Es que no te hablo de mi etapa final, te hablo de los errores que he cometido en el transcurso de mi vida. Esto que vivo me pudo pasar hace 10 años, 5 años o más adelante porque estaba ciego, soy artista, pero también un ser humano”, puntualizó.