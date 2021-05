John Kelvin, cantante de cumbia que hace unos días fue ampayado ingresando a un hotel con una jovencita llamada Stefany Camus, se fue a Asia sin sus hijos. Así lo denunció su aún esposa Dalia Durán en su historia de Instagram. Ella no tuvo filtros para criticar a su --aún oficialmente-- pareja. Reveló, pruebas en mano, que John Kelvin le sigue escribiendo como si estuvieran juntos tras el incómodo momento difundido a nivel nacional por la televisión, el ‘ampay’.

“Mientras sus hijos están aburridos en casa, el señor John Kelvin dándose la gran vida en Asia. Cuando no tengas ni un sol veremos qué ‘mosca’ se te acerca. Me das lástima. Next [en español significa siguiente]”, escribió en su red social.

A su vez, Dalia Durán señaló que su aún esposo John Kelvin aún le sigue diciendo palabras de afecto por WhatsApp. “Estoy aquí. No tenía señal amor, no tenía internet”, finaliza el mensaje. A que ella respondió: “Pero según él es soltero. La que no quiere estar con él soy yo”, manifestó.

EL AMPAY DE JOHN KELVIN

Recordemos, que John Kelvin se pronunció tras ese ampay en el programa Mujeres al Mando. Ahí se refirió a la imágenes que difundió Magaly Medina, donde se le ve ingresando a un hotel con Stefany Camus mientras estaría intentando reconciliarse con su aún esposa.

“Estoy tranquilo, sí, he tenido un trance de separación como todo el mundo, son 13 años de relación con mi aún esposa. Vivimos juntos, nos llevamos bien pero ese tema de vender humo, malinformar a la gente, es como que das a entender que estoy con la madre de mis hijos”, indicó el cantante.

Finalmente, John Kelvin confesó en dicho espacio de espectáculo que aún sigue viviendo con su esposa Dalia Durán pero que no han regresado en su relación. “Si en ese trance regresamos, como persona pública que soy, lo anunciaré en las redes sociales al igual que ella, pero no se ha dado, ni por mi parte ni por la de ella... el amor no se va de la noche a la mañana”, aseguró.

