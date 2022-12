John Kelvin se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con la secretaria de su abogado, Alejandra Acha. El cumbiambero estgaría reinciando su vida amorsa después de su salida del penal de Lurigancho, donde estuvo recluido más de un año por una denuncia de su todavía esposa, la cubana Dalia Durán, quien lo acusó de golpearla y violentarla sexualmente.

Este miércoles, los conductores de ‘D’ Mañana’ mostraron las pruebas que evidenciarían el nuevo romance del cantante. “Todavía no se han visto muestras de cariño, pero que son salidas, sí son salidas. Se les ve de manera muy continua, yendo a diferentes lugares, incluso se han ido a un resort varios días”, comentó Adriana Quevedo.

Por su parte, Karla Tarazona mencionó coincidencias en sus historias de Instagram y resaltó que Alejandra Acha no tiene reparos en mostrarse con John Kelvin en sus redes sociales. “Ojalá no te pase lo que le pasó a Dalia, ojalá. Pero ya sabes con quién te estás metiendo mamita” , le advirtió la ex de Rafael Fernández.

LAS PRUEBAS DE LA RELACIÓN DE JOHN KELVIN Y ALEJANDRA ACHA

D Mañana mostró varias evidencias que demostrarían que John Kelvin y Alejandra Acha se están dando una oportunidad en el amor. El programa difundió una historia de ambos donde se muestran juntos viendo una película en el cine. Además, en una de las publicaciones de ella, el cumbiambero mete la mano mostrando su tatuaje del brazo.

Además, la secretaria del abogado del cantante compartió unas stories en Vichayito, hasta donde viajó John Kelvin hace unas semanas. Por si fuera poco, él comenta sus fotos con el mensaje: “Gracias por tanto, me gusta verte feliz. TKM”.

