John Kelvin saldrá libre este lunes 24 de octubre luego que el Poder Judicial dictaminara su excarcelación tras haber pasado un año de golpear brutalmente a su entonces pareja Dalia Durán. La conductora de ‘América Hoy’, Ethel Pozo, recriminó la decisión y explotó EN VIVO.

“ Qué injusta es la vida a veces, qué injusticia, qué impotencia para una mujer . Al margen de si es un famoso o quién sea, me masacran, me golpean, me hacen daño, me violentan psicológicamente, físicamente, denuncio, paso por peritos, se dice que le van a dar más de 20 años y al año sale libre ”, dijo.

La hija de Gisela Valcárcel lamentó que no se haga justicia con todas las mujeres que sufren agresión en nuestro país. Incluso, subrayó lo que tienen que pasar algunas mujeres, cuyos casos no son seguidos en las entidades del Estado.

“Si esto pasa con un caso público, que todo el Perú ha visto, qué pasará con una persona que va a la comisaría masacrada y quien hacer justicia ”, señaló.

TROME | Ethel Pozo explota por excarcelación de John Kelvin

DALIA DURÁN REACCIONA A LIBERACIÓN DE JOHN KELVIN

El programa ‘América Hoy’ se contactó vía telefónica con Dalia Durán, a quien se le consultó por la liberación de su expareja y padre de sus hijos John Kelvin.

“Espero que no se le olvide de esta oportunidad que Dios y la vida le está dando nuevamente y la sepa aprovechar de la mejor manera (...) Cuando yo hice mi cambio de versión... espero que a él no se le olvide nunca ”, dijo.