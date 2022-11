John Kelvin se confesó con Rodrigo González y Gigi Mitre y recordó los difíciles momentos que vivió al estar más de un año tras las rejas en el penal de Lurigancho, luego de haber sido denunciado por su todavía esposa, Dalia Durán, por maltrato físico, psicológico y abuso sexual.

El cumbiambero resaltó que pasó Navidad y su cumpleaños en prisión, e inclusive se enteró de la muerte de su abuela cuando estaba en la cárcel. “Hablé con mi abuela Margarita, ella mi crió, la madre de mi mamá, cuando hablo con ella me dice ‘por qué no vienes a verme’, yo iba dos veces a la semana a verla al Callao, ella no sabía lo que yo estaba pasando y desde dónde hablaba con ella , ella pensaba que yo estaba en otro país”, dijo quebrado por el llanto.

John Kelvin contó que a los cinco días de esa comunicación, habla con su madre y esta le cuenta que su abuela había fallecido. “Yo llamé para hablar con mi abuela, para contarle algo lindo que había hecho para ella, y mi mamá me dice que había fallecido. El día 21, que fue mi audiencia de apelación, era su cumpleaños , yo la soñé tres días antes, soñé que la veía regando las rosas, en un paraíso, desde la ventana, y le conté a mi mamá”, reveló el cantante.

En ese sentido, el cumbiambero consideró que la decisión para que recobre su libertad fue un milagro de su abuela. “A mí me sentenciaron a 21 años y un 21, el cumpleaños de mi abuela, me dieron mi libertad. Eso es un milagro, no es otra cosa más, iba estar 21 años, son 21 años de mi vida que no es vida”, acotó.

JOHN KELVIN PUBLICARÁ DOS LIBROS Y ABRIRÁ ONG

John Kelvin estuvo la tarde de este jueves en Amor y Fuego para contar su verdad, luego de haber estado preso durante más de un año en el penal de Lurigancho por una fuerte denuncia de su todavía esposa Dalia Durán, quien lo acusó de haberla agredido psicológica, física y sexualmente.

El cumbiambero habló de sus nuevos emprendimientos y anunció que relanzará su marca de carteras y billeteras, además de fundar una ONG. “Yo tengo un grupo humano de 20 personas dentro de prisión y estamos dándoles trabajo, es más estoy creando una ONG que se llama ‘Opportunity Two’, ‘Segundas oportunidades’, esta ONG hace que estas personas puedan reinsertarse desde dentro de prisión, para que cuando llegue el momento en el que salgan en libertad, tengan un trabajo y trabajen con nosotros en la fábrica”, dijo en conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, asegurando al mismo tiempo que ha invertido capital en este negocio.

Además, John Kelvin reveló que en su estadía en la cárcel, se dio el tiempo para escribir dos libros, los mismos que serán publicados en 2023. “Uno se llama ‘Mediático, de los escenarios a prisión’, y el segundo libro es un libro que habla de llegar a un lugar al que jamás pensaste llegar, como es la cárcel. Es ‘Bienvenido al paraíso, la casa del jabonero’, el que no cae resbala o lo empujan, así es la cárcel”, explicó.

En ese momento, Gigi Mitre le consultó si había estado en prisión de manera injusta. “Yo considero que fue justo haber llegado a ese lugar poque yo cometí y lo asumí, y sí, es lo que me correspondía, pasé por eso, lo acepté, lo asimilé, lo viví, lo palpé, aprendí, porque créeme que no quiero volver a pasar por lo que ya pasé, y es ahora o nunca porque ya no voy a tener otra oportunidad más”, reconoció el cumbiambero.

Finalmente aclaró que no tiene prohibición de salida del país y que por ello en marzo viajará a Europa, para una gira musical.

John Kelvin habló de su nuevo emprendimiento y sus próximos proyectos personales y laborales.

TE PUEDE INTERESAR

John Kelvin en ‘Amor y Fuego’: “Pagué 15 meses de mi libertad, pero no abusé de nadie”

John Kelvin revela que el día de la agresión a Dalia besó a dos chicas que se drogaron: “Usaron ácidos y metieron polvo en el trago”

Rodrigo encara a John Kelvin EN VIVO por minimizar ataque a Dalia Durán: “Casi la matas”