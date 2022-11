John Kelvin decidió romper su silencio públicamente a través de Amor y Fuego, luego de haber recobrado su libertad tras permanecer más de un año en prisión por una fuerte denuncia de su todavía esposa Dalia Durán, quien lo acusó de haberla violentado física y sexualmente.

Durante la conversación, Gigi Mitre reveló que hace poco una mujer, que decía ser una de sus conquistas, se le acercó en un consultorio médico y le habló acerca del comportamiento del cantante en la cárcel, asegurando que no había cambiado.

“Para tu mala suerte, una de tus conquistas en la época de la cárcel se me acercó en un consultorio médico , hace poco, no voy a decir el nombre, pero ella me contó que siempre iba a visitarte, yo no la conozco, no recuerdo ni su nombre, pero ella me contó un poquito, se me acercó a contarme cómo era tu comportamiento estando dentro de la cárcel ”, dijo la conductora del espacio de Willax.

En ese sentido, le recordó que al inicio de la entrevista le preguntó varias veces si tomaba dentro de prisión y si verdaderamente había cambiado. “Esa persona me dijo que no, que tú sigues igual, puede ser por despecho, pero tú también, con los antecedentes que tienes, no pretendas que todos te crean” , dijo Gigi.

¿POR QUÉ JOHN KELVIN NO INCLUYÓ A DALIA EN SU CANCIÓN DE PERDÓN?

John Kelvin se confesó con Rodrigo González y Gigi Mitre este jueves en Amor y Fuego, en su primera entrevista televisiva tras salir del penal de Lurigancho por una denuncia de su aún esposa Dalia Durán, quien lo acusó de haberla golpeado brutalmente y hasta violentado sexualmemte.

El cumbiambero aseguró que cuando le fue infiel a la cubana, siempre se lo confesó, y fue ella quien tomó la decisión de perdonarlo. “Ella lo quiso así, yo lo acepté y empecé a tratar de ser mejor hombre... pero falta de respeto hubo de ambas partes, pero no voy a entrar en detalles”, dijo en la conversación con los conductores de Willax.

En ese momento, Rodrigo González le recordó que no incluyó a Dalia Durán en su último tema, Pido Perdón, el mismo que lanzó desde la cárcel. “Pareces un político en campaña, no te creo”, refirió Rodrigo González.

John Kelvin se defendió y aseguró que cuando creó la canción, la rubia sí estaba incluida. “Decía, ‘pido perdon, a mi esposa, a mi madre y a mis hijos’, pero cuando yo veo que ella sigue y sigue hablando porque seguía y seguía en los medios, yo dije, voy a quitarla y la saqué de la canción”, acotó.

