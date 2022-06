Jorge Sarmiento, hermano de John Kelvin, rompió su silenció luego que condenaran a 21 años de cárcel al cumbiambero por la agresión física y psicológica que vivió Dalia Durán. Según dijo el joven, el cantante cometió un error, por lo que no es justificable esa pena.

“Solo fue exactamente seis minutos que habló, leyó la sentencia, de ahí cortó la transmisión de zoom, y dijo que el día 7 de junio va a dar los argumentos y ya después de eso, se puede hacer la apelación. Obvio sí vamos a apelar, él cometió un error y se declaró culpable por agresión física, pero querer culparlo por violencia sexual es injusto. Teniendo todas las pruebas ”, dijo.

En declaraciones al programa de ‘América Hoy’, Jorge Sarmiento sostuvo que Dalia Durán ya se retractó de su acusación por violación sexual y que las instancias judiciales deben tomarlo en cuenta para la sentencia.

“Cámara Gessel, declaración jurada y la misma declaración de ella en las audiencias reconociendo que fue un error y lo hizo por presión de su abogado en ese entonces. Los resultados del médiso legisla también salen sin lesiones traumáticas. Entonces no hubo violación, todos estamos devastados obviamente ”, precisó.

TROME | Hermano de John Kelvin se pronuncia desde Japón por sentencia: “Estamos devastados”

ETHEL POZO ‘SEPULTA’ A DALIA DURÁN

Ethel Pozo confesó EN VIVO que no cree en las palabras de Dalia Durán al negar que fue abusada sexualmente por John Kelvin. La conductora de ‘América Hoy’ reprochó duramente a la modelo porque fue testigo, como todos, de la golpiza.

“Vimos las imágenes de la masacre, de su cara, de los golpes, los hemos sentido como propios, entonces no puede decir ahora que no sabía qué conllevaba, perdón, entonces, a mí me deja muchísimas dudas. No creo que me masacren, que me golpeen, que me vulneren psicológica y físicamente y luego me provoque tener relaciones sexuales con esa persona, no me lo creo ”, puntualizó.