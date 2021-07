Dalia Durán estuvo la tarde de este jueves junto con su abogado en Amor y Fuego , luego que hace unos días denunciara que fue masacrada y ultrajada por John Kelvin , su aún esposo. El defensor de la cubana compartió información exclusiva con el programa de Rodrigo González y en el que explicó los resultados del examen médico legista al que fue sometida su cliente sobre el presunto abuso sexual del que fue víctima luego que fue brutalmente agredida.

LEE MÁS: Audiencia de prisión preventiva para John Kelvin será reservada

“Tengo todo el cuerpo lleno de hematomas, no solo la cara, yo he estado así de quedar asfixiada entre el velador y la cama de mi dormitorio. Él me ha agarrado y me ha masacrado, yo he estado así yo no tenía opción alguna a defenderme... Cuando él a mí me termina de masacrar, él me jala del cabello y me tira a la cama para tener relaciones sexuales que yo no quería. Él sabía que no me podía toca, pero eso le importó muy poco y me decía que lo mirara a los ojos, me dijo un montón de cosas y me seguía golpeando y a obligar a tener relaciones”, dijo Dalia Durán en el programa ‘Amor y Fuego’.





Abogado de Dalia Durán compartió con Amor y Fuego el segundo informe médico de su patrocinada, tras denunciar que fue ultrajada y masacrada por su aún esposo, John Kelvin.

De acuerdo al abogado de Dalia Durán, el exámen médico legista indica que la joven madre presenta “lesiones traumáticas corporales extragenitales y paragenitales recientes”.

“Esto es un indicio, más la declaración de la señora Dalia y el peritaje que hicieron. Este informe está corroborando lo que ella ha dicho”, agregó el letrado.

AUDIENCIA RESERVADA

La Corte Superior de Justicia de Lima informó que la audiencia contra Jonathan Sarmiento Llanto, conocido artísticamente como John Kelvin, se desarrollará de manera reservada. El cantante es investigado por la presunta comisión de los delitos de violación sexual, violencia física y psicológica en agravio de su aún esposa, Dalia Durán.

La audiencia de prisión preventiva, a cargo del Juzgado Penal de Turno de la Corte Superior, contra Jonathan Sarmiento Llanto por delitos de violación sexual y otro será de carácter reservado debido a la naturaleza del delito y salvaguardando la intimidad de la víctima”, se lee en el pronunciamiento.

TE PUEDE INTERESAR