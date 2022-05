El Poder Judicial dictó 21 años de cárcel al cantante Jonathan Sarmiento Llanto, más conocido como John Kelvin, por golpear y violar a su pareja, Dalia Durán.

El Ministerio Público indicó que el Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima acogió denuncia del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Violencia contra la Mujer, que acusó a John Kelvin de delitos de agresiones en contra de la mujer y los integrantes del grupo familiar y violación sexual agravada en contra de la madre de sus hijos.

El fiscal adjunto Reynaldo Junior Elías Cantafio fue el encargado de sustentar con medios probatorios la culpabilidad del imputado (John Kelvin) y consiguió, además, que se imponga una reparación civil de S/ 10,000 en favor de la víctima y la obligatoriedad para el sentenciado de asistir a una terapia.

En diciembre del 2021, la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundado el recurso de apelación solicitado por la defensa de John Kelvin, contra la medida de prisión preventiva que se le dictó.

DALIA DURÁN SENTÍA PENA

Dalia Durán también comentó que sabe que John Kelvin está trabajando dentro del penal en la confección de carteras. “Él lo comentó en la audiencia, que estaba haciendo carteras, billeteras, está dando talleres, pero yo no recibo dinero. Creo que lo vende su familia pero yo no recibo nada, yo mantengo mi casa sola, no me da nada, en absoluto, nada de nada, y o mantengo mi hogar”, acotó.

Por otro lago negó que sus hijos lo vayan a visitar en prisión pero reconoce que le da pena verlo en la situación en la que está. “No se lo deseo a nadie”, dijo la cubana.

