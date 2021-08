Lesly Reyna afirmó que se comunicó con su papá, quien se encuentra internado en el penal de Lurigancho, y le contó que el cantante John Kelvin se encuentra bien y acostumbra jugar fulbito con los compañeros de su pabellón.

Como se sabe, John Kelvin cumple con una prisión preventiva de siete meses en el penal de Lurigancho, tras ser acusado de maltratar a su esposa Dalia Durán.

Lesly, John Kelvin está con prisión preventiva en el penal de Lurigancho, ¿has tenido la oportunidad de preguntarle a tu papá cómo está él?

Mi papá justo me llamó hace unos días y me dijo que John estaba bien, está en el pabellón 11, y lo ha visto jugando fulbito. Lo nota tranquilo, tiene amigos de hace tiempo, no de ahora, tiene su celda. No lo ha visto enseñando a cantar (a sus compañeros), pero hace deporte y está bien.

Hace poco el abogado de John contó que estaba siendo extorsionado en el penal, pues le estaban pidiendo dinero porque pensaban que era ‘millonario’…

No sé, fácil sí lo están extorsionando, pero en su pabellón está bien, eso me dijo mi papá.

¿Te habló algo más de él?

Solo me dijo eso, pero la verdad yo estoy muy triste y preocupada porque ningún reo ha sido vacunado, algunos tienen más de 90 años y con enfermedades terminales. Además, sigo muy angustiada porque desde febrero estoy esperando que a mi papá le hagan una biopsia y nada. A él le encontraron un tumor entre sus riñones y la próstata, ya se había tramitado todo para que le hagan su descarte en Neoplásicas, pero suspendieron todas las salidas y hasta ahora nada.