Samuel Suárez usó sus historias de Instagram para recordar el paso de John Kelvin por El Valor de la Verdad. Era el año 2012 y el cumbiambero ya tenía una relación con Dalia Durán, a quien llevó como parte de su apoyo para el programa. En esa oportunidad, confesó que no merecía la cubana y que no la amaba.

Todo comenzó cuando el creador de Instarándula se mostró sorprendido por un live de TikTok de un urraco de Magaly Medina, quien reveló que la rubia seguiría en comunicación con el padre de sus hijos para decirle cuánto lo quería todavía, pese al escándalo de agresión sexual y física que protagonizaron hace más de un año.

“Recordemos lo que ocurrió hace unos años en El Valor de la Verdad y esperemos que Dalia también lo recuerde” , escribió el popular Samu antes de difundir una parte de la entrevista de John Kelvin con Beto Otirz. “Ella es mi todo en realidad, es más, hasta a veces yo pienso que no soy el adecuado para ella, ella necesita un hombre mejor que yo, que la valore más que yo. Yo la valoro, pero no lo suficiente como para todo lo que ella hace por mi”, dijo en aquella oportunidad el cumbiambero.

JOHN KELVIN LE DIJO A DALIA DURÁN QUE NO LA AMABA

En el momento más crítico de la conversación, el cantante confesó que no amaba a su pareja de esa entonces, e inclusive explotó en llanto. “Me siento mal, muy mal, todos los días que me levanto me siento mal y le pido las disculpas del caso a ella. No es la primera vez que se lo digo, y ella lo sabe”, comentó entre lágrimas.

En ese sentido, reconoció que Dalia Durán es una mujer bella por dentro y fuera, aunque también tiene sus errores. “Al principio nuestra relación fue un caos, un martirio, mucha gente se opuso, no creia en nosotros, pero sin embargo yo sigo con ella hasta el día de hoy porque me gusta ella, a mi me agrada todo de ella, no le encuentro ningún defecto mínimo”, acotó John Kelvin.

Es así que aseguró que el problema era él mismo. “No creo en el amor, mi corazon está tan cerrado que no me doy la oportunidad de amar. Me cierro en un cuadrado, no sé si es por miedo, no lo sé, soy ignorante del tema, y sí se lo he dicho a ella”, agregó.

En ese momento, Dalia Durán también intervino en la conversación y dijo que sentía que Jhon Kelvin sí la amaba, solo que no sabía lo que significaba el concepto. “A qué le llama amor él, quisiera entender para él qué es amar. A mí me demuestra amor, no me falta el respeto, se preocupa bastante por mí, me da cariño, por eso no entiendo . No sé si es él que está en un error o no define bien el concepto de la palabra amor, pero definitivamente me afecta”, dijo embargada por el llanto.

Samu recordó el paso de John Kelvin por el Valor de la Verdad, cuando confesó que no amaba a Dalia Durán y que la cubana merecía un hombre que la valore más.

